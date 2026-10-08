Аэропорты Москвы перешли на усиленный режим работы после введения ограничений

Ограничения на работу Внуково, Домодедово и Жуковского ввели около 15:20 мск. Позже в Шереметьево начали действовать частичные ограничения — аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с органами. По состоянию на 19:34 во Внуково, Домодедово и Шереметьево сняты все ограничения. Жуковский продолжает работу по согласованию.