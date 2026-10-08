Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
ИндустрииАвиация

Аэропорты Москвы перешли на усиленный режим работы после введения ограничений

08.10.2026, 19:36
Службы аэропортов московского авиаузла перешли на усиленный режим работы. Привлечен дополнительный персонал. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Днем 8 октября во всех московских аэропортах вводили ограничения на работу.
«Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации»,— указано в пресс-релизе. Обстановка в терминалах спокойная, добавили в Росавиации. Авиакомпании корректируют расписание.
Ограничения на работу Внуково, Домодедово и Жуковского ввели около 15:20 мск. Позже в Шереметьево начали действовать частичные ограничения — аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с органами. По состоянию на 19:34 во Внуково, Домодедово и Шереметьево сняты все ограничения. Жуковский продолжает работу по согласованию.
Sukhoi Superjet 100
Москва
Росавиация
Авиановости