Аэропорты Москвы перешли на усиленный режим работы после введения ограничений
08.10.2026, 19:36
Службы аэропортов московского авиаузла перешли на усиленный режим работы. Привлечен дополнительный персонал. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Днем 8 октября во всех московских аэропортах вводили ограничения на работу.
«Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации»,— указано в пресс-релизе. Обстановка в терминалах спокойная, добавили в Росавиации. Авиакомпании корректируют расписание.
Ограничения на работу Внуково, Домодедово и Жуковского ввели около 15:20 мск. Позже в Шереметьево начали действовать частичные ограничения — аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с органами. По состоянию на 19:34 во Внуково, Домодедово и Шереметьево сняты все ограничения. Жуковский продолжает работу по согласованию.