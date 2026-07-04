Вылетевший в Минводы самолет вернулся в Стамбул из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Азимут», вылетевший из Стамбула в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт отправления. По предварительным данным, на борту возникла техническая неисправность. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Рейс A46074 выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел из Стамбула в 12:15 мск и должен был приземлиться в Минводах в 14:40 мск. Самолет набрал высоту почти 10 тыс. м над Черным морем, после чего экипаж подал сигнал тревоги и повернул обратно, следует из данных Flightradar24. В 15:44 мск самолет штатно сел в аэропорту Стамбула.