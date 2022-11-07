SSJ улетают от «Якутии»

Как стало известно “Ъ”, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предложила другим авиакомпаниям приобрести SSJ 100 «Якутии». По данным лизингодателя, перевозчик накопил задолженность в 1,6 млрд руб., а соглашения по реструктуризации не исполнил. В «Якутии» заявляют, что переговоры продолжаются, и надеются сохранить флот. Эксперты отмечают, что на SSJ в нынешних условиях найдутся покупатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

ГТЛК собирается расторгнуть в одностороннем порядке лизинговые контракты на SSJ с «Якутией» и уже предложила несколько самолетов другим авиакомпаниям, эксплуатирующим «Суперджеты», рассказал “Ъ” источник в компании. По его словам, решение обусловлено «серьезными нарушениями платежной дисциплины». Сейчас у «Якутии» четыре SSJ от ГТЛК — два летают, два вне летной годности.

Источники “Ъ” в «ИрАэро» и «Азимуте» подтвердили, что им поступило такое предложение около месяца назад. ГТЛК сообщила о «возможности передачи новому арендатору» трех самолетов возрастом семь и восемь лет в компоновке на 103 кресла. Два исправных самолета, по его словам, лизингодатель готов был поставить осенью, а техобслуживание третьего обещал закончить до конца года. В «ИрАэро», «Аэрофлоте» и «России», крупнейшем эксплуатанте SSJ (74 ВС), воздержались от комментариев.

Гендиректор «Азимута» Павел Удод заявил, что не рассматривает получение самолетов «Якутии». Потенциальный интерес “Ъ” подтвердили только в Red Wings (в парке 17 SSJ): «Как наиболее эффективный эксплуатант типа SSJ 100, мы рассматриваем все возможности увеличить флот, в том числе варианты с ремаркетированными самолетами».

Помимо SSJ от ГТЛК, у «Якутии» был также один «Суперджет» от «ВЭБ Лизинга», однако он утратил летную годность после жесткой посадки в октябре 2018 года. По данным Росавиации и Flightradar24, без учета SSJ у «Якутии» остается четыре Boeing 737–700/800 (один с октября стоит во Внуково) и четыре DHC-8.

В октябре 2021 года Минпромторг и ГТЛК уже грозили «Якутии» изъятием SSJ, если та не решит проблемы с их обслуживанием. Тогда же ГТЛК анонсировала переговоры с «Якутией» о реструктуризации долга более чем на 1 млрд руб. Как сообщили “Ъ” в ГТЛК, задолженность «Якутии» достигла 1,6 млрд руб., «текущие платежи авиакомпания осуществляет частично». Там отметили, что стороны заключили ряд соглашений о реструктуризации, «но авиакомпания их условия не исполнила», хотя из регионального бюджета в 2021–2022 годах «Якутии» выделили порядка 1,5 млрд руб. на поддержание летной годности и еще 0,5 млрд руб. на возмещение затрат по лизингу.

ГТЛК планирует проведение технического аудита неисправных ВС «для определения возможности их приведения в состояние летной годности и оценки стоимости этих работ», договоры с «Якутией» по ним «планируются к расторжению». Предложения о поставке SSJ другим клиентам в ГТЛК не прокомментировали.

В «Якутии» “Ъ” заявили, что «вопрос реструктуризации по-прежнему находится на обсуждении и согласовании с ГТЛК». В компании «уверены, что в ближайшее время между сторонами будут согласованы все позиции», при этом «все самолеты, которые могут быть допущены к эксплуатации, должны остаться в парке». Процесс затянулся из-за возникших «вследствие санкционного воздействия» проблем по восстановлению летной годности двух SSJ. «Тем не менее с участием ПАО "Иркут" и ОДК уже приняты технические решения по восстановлению одного самолета»,— уточнили в «Якутии». В компании отметили, что с 2018 года столкнулись с техническими дефектами судна, «самолеты начали простаивать, производились дорогостоящие внеплановые ремонты двигателей», что вкупе с ковидным кризисом и привело к долгам.

В конце октября власти Якутии подписали соглашение о передаче 25% акций перевозчика авиакомпании «Аврора». При этом, по данным СПАРК, «Якутия» была убыточна в 2018 году и после небольшой прибыли в 140 млн руб. за 2019 год получила 2,8 млрд руб. убытка в 2020 году и почти 610 млн руб. в 2021-м. Как отметил источник “Ъ” в экспертном сообществе, если у компании отберут последние два SSJ, «она продолжит летать в убыток» и «не представляется жизнеспособной даже как имиджевый проект республики». Единственным выходом ему видится ликвидация «Якутии» и передача ее флота «Авроре».

Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов возражает, что перевозчик может работать «и с весьма ограниченным флотом». Судьба «Якутии», по его мнению, будет зависеть от позиции региональных властей и «Авроры». “Ъ” направил запрос в правительство Якутии, «Аврору» и Минпромторг.

Финансовые условия, по которым ГТЛК предложила перевозчикам приобрести SSJ, собеседники “Ъ” не раскрывают. Правительство субсидирует лизинговые ставки на SSJ в первые годы эксплуатации, поэтому разница между ставками на новые и старые машины до санкций была «почти незаметна», говорят источники “Ъ” на лизинговом рынке: «Перевозчикам было выгоднее брать новый самолет».

Но сейчас востребованность самолетов, не подверженных санкционным рискам, для полетов за рубеж будет настолько велика, что пристроить их не составит труда, полагает глава «Авиапорта» Олег Пантелеев. Помимо стоимости, отмечает он, определяющее значение будет иметь история обслуживания и эксплуатационная документация каждого судна. Но если эксплуатация «Суперджетов» с иностранными компонентами будет становиться «все сложнее и дороже», то, полагает эксперт, перевозчики предпочтут ждать появления импортозамещенного SSJ.

Айгуль Абдуллина