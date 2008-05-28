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09 июля, вторник
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Новости
17:39
Позиция Госдумы о санкциях против Грузии осталась неизменной после заявления Путина
14:02
Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое»
16:18
В Сбербанке назвали вымыслом информацию о недовольстве партнерством с «Яндексом»
18:47
Отток капитала из России вырос более чем в два раза
18:52
Умер миллиардер и бывший кандидат в президенты США Росс Перо
20:53
США ввели санкции против депутатов от «Хезболлы»
20:41
Премьер Грузии приветствовал желание Путина не вводить санкции
20:25
Синод на Валааме объявил о кадровых изменениях в РПЦ
20:22
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
20:10
ТАСС сообщило о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России по хоккею
19:53
Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины из-за его дороговизны
19:43
Против руководства канала NewsOne заведено дело о финансировании терроризма
19:19
Бизнесмен Пономарев, известный тяжбами с IKEA, приговорен к восьми годам за ложные доносы
18:29
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24
18:14
Apple обновила линейку MacBook
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(обновлено: 09.07.2019)
Ситуация во Франции
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Франсуа Фийона обвиняют в растрате госсредств и злоупотреблении служебным положением
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Восстановить Нотр-Дам готовы всем миром
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«Это будет другой собор с внешностью Нотр-Дама»
Вице-президент ассоциации по защите памятников Франции Жюльен Лаказ о масштабе понесенных потерь
«Ангелы рыдают над разрушенным собором»
Зарубежные СМИ — о пожаре в Нотр-Даме
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Как во Франции и в мире отреагировали на пожар в cоборе Парижской Богоматери
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Воспламенившаяся готика
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Бизнес
Финансы
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия