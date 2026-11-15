Возвращение к уличной политике

По данным Министерства внутренних дел, в субботних демонстрациях по всей стране приняли участие 106 тыс. человек, из них 24 тыс.— в Париже. Это заметно меньше, чем в предыдущую субботу, когда власти насчитали 146 тыс. участников, в том числе 46 тыс. в столице. Молодежный межсоюзный комитет, впрочем, оценил число участников нынешней мобилизации в 200 тыс., из которых почти половина пришлась на Париж.