Возвращение к уличной политике
Пятый акт протестов во Франции собрал более 100 тыс. человек
В субботу пятый акт протестов во Франции объединил более 100 тыс. человек. Демонстрации в поддержку школьников, против дороговизны жизни и полицейского насилия за прошедший месяц переросли в общенациональную мобилизацию. Невиданному накалу страстей дивился корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Общенациональная акция протеста против роста стоимости жизни вышла далеко за рамки первоначальной повестки. Школьники по-прежнему прогуливают уроки, но они уже не главные нарушители спокойствия. К бунтующей школьной молодежи присоединились студенческие организации, экологические движения, правозащитники, профсоюзы, крайне левые и отряхнувшиеся от нафталина «желтые жилеты» — после недолгого периода самостоятельных выступлений все влились в общий протестный поток.
Для нового протестного движения это важный сигнал: недовольство перестает ограничиваться экономическими вопросами и распространяется на сферу гражданских свобод, безопасности, образования и социальной защиты.
По данным Министерства внутренних дел, в субботних демонстрациях по всей стране приняли участие 106 тыс. человек, из них 24 тыс.— в Париже. Это заметно меньше, чем в предыдущую субботу, когда власти насчитали 146 тыс. участников, в том числе 46 тыс. в столице. Молодежный межсоюзный комитет, впрочем, оценил число участников нынешней мобилизации в 200 тыс., из которых почти половина пришлась на Париж.
Разнообразие требований превратило этот день в настоящую энциклопедию французского протеста движения. Требовали всего: обуздать полицейское насилие, защитить свободу журналистов и окоротить «правые» информканалы, увеличить финансирование образования, защитить детей от насилия. Демонстранты снова выступали против закона о презумпции правомерного применения оружия сотрудниками правоохранительных органов (“Ъ” писал об этом законе 9 июля). Противники называют инициативу «лицензией на убийство».
В общем, как и в прошлые и позапрошлые субботы, участники вышли за все хорошее и против всего плохого.
В Париже демонстрация началась на площади Республики и проследовала через Бастилию в направлении площади Нации. Когда основная часть колонны достигла конечной точки маршрута, настроение было скорее спокойным, большинство участников мирно разошлись. Однако завершение манифестаций редко обходится без столкновений. По оценкам спецслужб, в Париже могли находиться от 300 до 600 человек, специально пришедших для провоцирования беспорядков. Отдельные группы протестующих, как это уже бывало, воспользовались моментом для нападений на полицейских.
Напряженная обстановка сохранялась в районе площади Нации и после наступления темноты. Полиция находилась в состоянии повышенной готовности, опасаясь повторения беспорядков, сопровождавших предыдущие акции. Министр внутренних дел Лоран Нуньес распорядился задействовать около 70 тыс. полицейских и жандармов по всей Франции. Для наблюдения за происходящим использовались беспилотники и вертолеты, в столице закрыли 21 станцию метро. По данным прокуратуры Парижа, в столице были задержаны 22 человека, включая 3 несовершеннолетних.
После месяца непрерывных акций, похоже, даже активисты устали.
Профсоюзы собираются провести собственную манифестацию во вторник, 17 ноября, но даже представители самой задиристой из них Всеобщей конфедерации труда CGT не уверены, что мобилизация сможет повторить масштабы предыдущих суббот. Вторник поддержат и «желтые жилеты». «Мы будем вместе с профсоюзами 17 ноября. Это восьмая годовщина движения "желтых жилетов", поэтому мы призываем отметить ее общей мобилизацией, которая начнется 17 ноября и приведет к шестому акту 21 ноября»,— заявил в эфире Franceinfo представитель координационного комитета движения Бенжамен Балль. По его словам, требования протестующих так и не удовлетворены, а значит, уличные выступления должны продолжаться.
Таким образом, Франция, похоже, вошла в тот привычный для последних лет режим субботних демонстраций и забастовок, когда политическая жизнь страны перемещается из парламента на улицы и площади. Журналисты всего мира каждую субботу отмечают необычный накал протестов в 2026 году. Каждый видит происходящее на улицах Парижа по-своему, но в репортажах обнаруживается немало общего.
Один из журналистов описывает площадь Республики: «Пораженный сочетанием суровой решимости и неизменного веселья парижской толпы. На соседних улицах стоят сотни полицейских грузовиков, а на площади люди шутят и поют. Кто-то решает украсить красным флажком статую Республики, установленную на высоком постаменте. Вокруг нее тут же вырастает пирамида из человеческих тел». Демонстрация завершается вечером. «Подоспели уголовники, начали громить магазины. К утру все устали и разошлись по домам». Ах нет, простите, это не 2026-й. Это в 1934-м описывает тогдашний Париж корреспондент «Известий» Илья Эренбург.