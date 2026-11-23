Ле Пен отказалась ехать в Киев по приглашению Зеленского
Марин Ле Пен, представляющая фракцию французской партии «Национальное объединение», отказалась приехать в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Она объяснила это решением провести президентскую кампанию 2027 года без зарубежных поездок.
«В 2017 году я совершила много зарубежных поездок, и это убедило меня в том, что во время президентской кампании 2027 года этого делать не следует», — сказала Ле Пен 22 ноября в эфире France 2 и France Inter. Среди стран, которые она посетила в 2017 году, была Россия. В Кремле ее принял президент Владимир Путин.
В октябре Марин Ле Пен и Владимир Зеленский публично поспорили о финансировании Украины. Кандидат от «Национального объединения» заявила, что не будет продолжать финансовую помощь Киеву, если победит на выборах в мае 2027 года. Владимир Зеленский в ответ заявил о потерях для Франции при таком решении, поскольку для французских оборонных компаний важен опыт боевых действий на Украине.