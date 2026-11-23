«В 2017 году я совершила много зарубежных поездок, и это убедило меня в том, что во время президентской кампании 2027 года этого делать не следует», — сказала Ле Пен 22 ноября в эфире France 2 и France Inter. Среди стран, которые она посетила в 2017 году, была Россия. В Кремле ее принял президент Владимир Путин.