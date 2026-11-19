Bloomberg: три европейские страны обсуждают возможность переговоров в Москве
Франция, Германия и Великобритания рассматривают предложение России приехать в Москву. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с обсуждением.
По словам собеседников агентства, советник по нацбезопасности одной из этих стран связался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и обсудил возможность переговоров. Господин Ушаков в ответ предложил провести их в Москве.
Сегодня по итогам саммита АТЭС президент Владимир Путин заявил, что Россия по дипломатическим каналам предложила представителям Европы встретиться в Москве, чтобы обсудить ее позицию по урегулированию украинского конфликта. По словам президента, у российской стороны есть вопросы относительно той формы поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине. Он также заявлял, что формат диалога с Украиной будет определен после встречи с Европой.
В то же время американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже приехали в Берлин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы. Темой переговоров станет в том числе предоставление Украине гарантий безопасности. В преддверии нового раунда многосторонних переговоров стороны также согласуют общие позиции по урегулированию конфликта на Украине.