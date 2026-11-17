Франция признала присутствие своих военных на Украине
На территории Украины действует французская структура, которая проводит инструктаж украинским военным и обслуживает переданную Киеву технику, заявила министр-делегат при министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо. По ее словам, речь идет лишь о небольшом количестве человек, которые находятся вдали от фронта.
«Действительно, на Украине существует координационная структура, которая позволяет проводить целевые обучения по мере необходимости, а также обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования», — сказала Алис Рюфо, выступая в парламенте (цитата по Le Figaro). Госпожа Рюфо также добавила, что присутствие французских военных не говорит о вмешательстве страны в российско-украинский конфликт.
Днем радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщила, что французские военные обучают украинских солдат как минимум с лета этого года. Они также обслуживают переданное Киеву вооружение: артиллерийские установки Caesar, истребители Mirage 2000 и «высокоточные ракеты», уточняется в публикации. Источники агентства AFP подтвердили факт присутствия французских военных на территории Украины. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал это прямым участием Европы в конфликте.