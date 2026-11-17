На территории Украины действует французская структура, которая проводит инструктаж украинским военным и обслуживает переданную Киеву технику, заявила министр-делегат при министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо. По ее словам, речь идет лишь о небольшом количестве человек, которые находятся вдали от фронта.