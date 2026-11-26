По словам источников FT, правительство Франции запросило в бюджете блока дополнительные субсидии для сельского хозяйства на сумму €35 млрд с 2028 года. Тем самым Париж намерен увеличить выгоду для себя и при этом затруднить пересмотр соглашения для Ле Пен в будущем.