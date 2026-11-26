FT: Франция и Германия хотят обезопасить бюджет ЕС на случай победы Ле Пен
Париж и Берлин стремятся обезопасить бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы на случай прихода к власти во Франции лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Политик уже грозилась на посту президента сохранить вдвое чистый взнос в европейский бюджет и прекратить финансирование Украины.
По словам источников FT, правительство Франции запросило в бюджете блока дополнительные субсидии для сельского хозяйства на сумму €35 млрд с 2028 года. Тем самым Париж намерен увеличить выгоду для себя и при этом затруднить пересмотр соглашения для Ле Пен в будущем.
Тем временем ФРГ, по данным FT, настаивает на закреплении будущего финансирования Украины в бюджетном законодательстве ЕС. Берлин хочет гарантировать, что любая помощь для Киева не будет заблокирована Францией или другой страной.
Когда лидеры ЕС одобрят бюджет, Европарламент должен утвердить его, а затем страны ЕС смогут ратифицировать его. Многим странам, включая Францию, необходимо провести бюджет через парламент.
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. Марин Ле Пен в числе фаворитов среди кандидатов.