Франция обвинила Алжир в бойкоте своих товаров
Франция обратилась к Еврокомиссии с просьбой оценить, не нарушает ли Алжир соглашение об ассоциации с ЕС и связанные с ним торговые договоренности. Об этом сообщает Reuters. Пресс-секретарь МИД Франции Паскаль Конфавре заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает принятие мер против стран, которые нарушают его. Господин Конфавре не уточнил, о каких нарушениях идет речь.
Как пишет Reuters, Франция обвиняет Алжир в том, что страна «неофициально бойкотирует французские товары». По данным собеседников агентства, бывшая французская колония с конца июля ввела почти полный неофициальный запрет на ввоз французских товаров, а также приостановила поставки мочевины во Францию. На Алжир приходится до 30% французского импорта этого вещества. Однако источники отмечают, что никаких официальных заявлений по этому поводу алжирские власти не делали.
Отношения между Францией и Алжиром в последние годы переживают кризис. Основной пункт разногласий связан со спорной территорией Западной Сахары. Алжир недоволен тем, что Париж в этом конфликте поддерживает Марокко. Reuters отмечает, что в прошлом году стороны заявили о нормализации отношений, однако с тех пор они снова ухудшились.