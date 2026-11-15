Франция обвинила Алжир в бойкоте своих товаров

Как пишет Reuters, Франция обвиняет Алжир в том, что страна «неофициально бойкотирует французские товары». По данным собеседников агентства, бывшая французская колония с конца июля ввела почти полный неофициальный запрет на ввоз французских товаров, а также приостановила поставки мочевины во Францию. На Алжир приходится до 30% французского импорта этого вещества. Однако источники отмечают, что никаких официальных заявлений по этому поводу алжирские власти не делали.