По данным МВД, накануне в протестах во Франции участвовали почти 150 тыс. человек, из которых 28 тыс. — в Париже. Профсоюз CGT оценил число участников более чем в 500 тыс. по всей стране, включая 175 тыс. в столице. Демонстранты требовали повышения зарплат в госсекторе и обратили внимание на рост стоимости жизни.