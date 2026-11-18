BFMTV: полицейские ушли на больничный в день протестов во Франции
В день общенациональных протестов 17 ноября французское спецподразделение полиции CRS 8 отказалось выходить на службу. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. Все сотрудники подразделения заявили, что им необходимо обратиться к врачу, поэтому руководство не смогло направить их на дежурство.
Один из полицейских объяснил решение общей усталостью и недовольством характером заданий. По его словам, вместо оперативного реагирования сотрудники в основном несли службу на стационарных постах, что не соответствовало их профессиональному назначению. Профсоюз полиции Unite заявлял о сотнях изможденных сотрудников.
По данным МВД, накануне в протестах во Франции участвовали почти 150 тыс. человек, из которых 28 тыс. — в Париже. Профсоюз CGT оценил число участников более чем в 500 тыс. по всей стране, включая 175 тыс. в столице. Демонстранты требовали повышения зарплат в госсекторе и обратили внимание на рост стоимости жизни.