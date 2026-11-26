FT сообщила о попытках Франции и Германии защитить бюджет ЕС от Ле Пен
Париж и Берлин пытаются защитить семилетний бюджет ЕС с 2028 года от пересмотра в случае прихода Марин Ле Пен к власти во Франции, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Она обещала вдвое сократить чистый взнос Франции в бюджет ЕС и прекратить финансирование Украины.
По словам двух чиновников, Париж запросил дополнительные €35 млрд агросубсидий, чтобы Марин Ле Пен было сложнее пересмотреть договоренности. «Мы хотим, чтобы выделенная часть позволила нам... сохранить нынешний уровень» субсидий, сказал FT представитель Елисейского дворца.
Берлин добивается закрепления помощи Киеву в бюджетном законодательстве ЕС и одобрения дополнительных средств большинством стран вместо единогласия. Канцлер Фридрих Мерц поставил согласие на бюджет в зависимость от долгосрочного финансирования Украины.
Собеседник FT из окружения Марин Ле Пен сообщил, что она допускает отказ от ратификации бюджета. Возможности политика отчасти зависят от того, получит ли ее партия «Национальное объединение» большинство в парламенте. По оценке чиновников, до апрельских президентских выборов Франция вряд ли успеет завершить ратификацию.