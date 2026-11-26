Собеседник FT из окружения Марин Ле Пен сообщил, что она допускает отказ от ратификации бюджета. Возможности политика отчасти зависят от того, получит ли ее партия «Национальное объединение» большинство в парламенте. По оценке чиновников, до апрельских президентских выборов Франция вряд ли успеет завершить ратификацию.