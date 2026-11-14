Более 200 человек задержали на митингах во Франции
Субботняя акция протеста во Франции, которая прошла по всей стране, закончилась столкновениями с полицией и беспорядками в нескольких крупных городах — Бордо, Лионе, Марселе, Гренобле и Тулузе. Полиция задержала не менее 219 человек, а 10 сотрудников правопорядка получили легкие ранения, передает Le Figaro.
В кордоны летели камни, файеры и другие предметы, также протестующие жгли мусорные баки и громили объекты городской и торговой инфраструктуры, сообщили в МВД по итогам митингов. Так, в Бордо агрессивная группа из нескольких сотен человек разгромила три банковских отделения, сообщили в префектуре региона Новая Аквитания. Отдельным резонансным случае стало нападение на съемочную группу телеканала BFMTV в Лионе, после которого власти сообщили о задержании по меньшей мере одного демонстранта.
В МВД подчеркнули, что беспорядки были спровоцированы радикальными активистами и представителями ультралевых групп. По данным Министерства внутренних дел, всего по стране на улицы вышло порядка 106 тыс. человек (включая 24 тыс. в Париже), что оказалось ниже показателей прошлой недели, когда протесты собрали 146 тыс. участников. В то же время молодежное межпрофсоюзное объединение заявило, что по всей стране вышли 200 тыс.по всей стране, из них 100 тыс. — в столице. В профсоюзах пообещали, что следующие демонстрации выйдут на общеевропейский уровень.