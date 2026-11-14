Более 200 человек задержали на митингах во Франции

В кордоны летели камни, файеры и другие предметы, также протестующие жгли мусорные баки и громили объекты городской и торговой инфраструктуры, сообщили в МВД по итогам митингов. Так, в Бордо агрессивная группа из нескольких сотен человек разгромила три банковских отделения, сообщили в префектуре региона Новая Аквитания. Отдельным резонансным случае стало нападение на съемочную группу телеканала BFMTV в Лионе, после которого власти сообщили о задержании по меньшей мере одного демонстранта.