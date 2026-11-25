Макрон пригрозил прекратить переговоры по бюджету ЕС после декабря
Президент Франции Эмманюэль Макрон прекратит дальнейшие переговоры по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, если соглашение не будет достигнуто до конца декабря. После этого срока Париж отказался участвовать в обсуждении из-за предстоящих в следующем году выборов.
«Для президента очевидно, что продолжать переговоры после декабря, если они не завершатся к этому сроку, нецелесообразно»,— заявил представитель французского лидера (цитата по BFM.TV).
Изначальный проект бюджета, подготовленный Еврокомиссией, большинство стран ЕС раскритиковали из-за слишком высоких статей бюджета (в сумме речь шла об €1,7 трлн). Евросовет предложил компромиссный вариант на 10% меньше. Однако в его предложении не пересмотрена помощь Украине и некоторые государства-члены ЕС отказались выделять большие средства в этом направлении (среди них — Венгрия, Словакия и Чехия).