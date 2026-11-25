Изначальный проект бюджета, подготовленный Еврокомиссией, большинство стран ЕС раскритиковали из-за слишком высоких статей бюджета (в сумме речь шла об €1,7 трлн). Евросовет предложил компромиссный вариант на 10% меньше. Однако в его предложении не пересмотрена помощь Украине и некоторые государства-члены ЕС отказались выделять большие средства в этом направлении (среди них — Венгрия, Словакия и Чехия).