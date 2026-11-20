В представленной программе господин де Вильпен делает ставку на возвращение роли государства и восстановление президентской функции, предлагая отказаться от фигуры «гиперпрезидента» в пользу «президента-проводника для страны». Также он выступает за «экологическую трансформацию экономики» и создание Совета безопасности с пятью крупнейшими странами Европы.