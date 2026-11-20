Доминик де Вильпен намерен участвовать в президентских выборах Франции 2027 года
Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2027 года, сообщает Le Monde. Господин де Вильпен, возглавлявший правительство страны с 2005 по 2007 год при президенте Жаке Шираке, позиционирует себя как альтернативу макронизму, «Непокоренной Франции» (LFI) и «Национальному объединению» (RN).
В представленной программе господин де Вильпен делает ставку на возвращение роли государства и восстановление президентской функции, предлагая отказаться от фигуры «гиперпрезидента» в пользу «президента-проводника для страны». Также он выступает за «экологическую трансформацию экономики» и создание Совета безопасности с пятью крупнейшими странами Европы.
Как отмечает газета, кандидатуру Доминика де Вильпена готовили более двух лет. В июне 2025 года он создал партию «Гуманистическая Франция», выпустил книгу и стал вести соцсети.