Шарлотта Арну обвинила актера в изнасиловании в августе 2018 года. В сентябре 2025 года следственный судья постановил направить дело в уголовный суд, но защита господина Депардье немедленно оспорила это решение. Теперь Апелляционный суд Парижа отклонил жалобу и подтвердил, что актер предстанет перед судом. Адвокаты господина Депардье, который настаивает на своей невиновности, пообещали оспорить нынешнее решение в Кассационном суде.