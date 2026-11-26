Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом по делу об изнасиловании
Апелляционный суд Парижа принял решение направить в уголовный суд дело Жерара Депардье о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну. Об этом пишет Le Monde.
Шарлотта Арну обвинила актера в изнасиловании в августе 2018 года. В сентябре 2025 года следственный судья постановил направить дело в уголовный суд, но защита господина Депардье немедленно оспорила это решение. Теперь Апелляционный суд Парижа отклонил жалобу и подтвердил, что актер предстанет перед судом. Адвокаты господина Депардье, который настаивает на своей невиновности, пообещали оспорить нынешнее решение в Кассационном суде.
Обвинения и жалобы в адрес Жерара Депардье, связанные с сексуальными домогательствами, появляются не первый раз. В мае 2025 года актера признали виновным в домогательствах по отношению к участницам съемочной группы фильма «Зеленые ставни». Суд в Париже приговорил Жерара Депардье к 18 месяцам условно.