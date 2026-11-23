Киев проигрывает французскую кампанию
Кандидаты в президенты Франции не собираются помогать Украине
С приближением выборов президента Франции во французском политическом мейнстриме и на Украине все чаще звучат опасения, что после смены власти Париж выпадет из числа активных спонсоров Киева. Фаворит президентской гонки правая Марин Ле Пен не раз говорила, что из-за тяжелого финансового положения Франция больше не может позволить себе тратить деньги на Киев. А радикально левый Жан-Люк Меланшон, идущий в опросах вторым, высказывается еще жестче, давая понять, что Франция рискует оказаться соучастником российско-украинского конфликта, что совершенно не соответствует ее национальным интересам.
Франция может перестать существовать, если удары по Москве будут продолжаться. С таким предостережением глава леворадикальной «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон выступил 22 ноября. «Россия простирается на 11 часовых поясов. Вы думаете, что можно бомбить ее столицу, и она скажет: "Ну что ж, давайте будем разумными?" Конечно, нет. Она будет защищаться. Мы не простираемся на 11 часовых поясов. Один удар по нашим ядерным объектам — и Франции больше нет. Все кончено»,— заявил Меланшон.
Второй по популярности кандидат в главы Елисейского дворца выступил на тему российско-украинского конфликта далеко не впервые. На прошлой неделе, например, после признания Парижа, что французские военнослужащие находятся на территории Украины для обучения украинской армии, и последующего заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что это равносильно прямому участию в конфликте, Жан-Люк Меланшон предупредил о риске превращения Франции в «соучастника войны».
Еще на пресс-конференции 23 сентября, посвященной началу своей президентской кампании, Меланшон предположил, что Европе следует, «возможно, задаться вопросом», не связана ли эскалация российской угрозы с дальними ударами Киева.
А 7 ноября лидер французских левых, не раз подвергавшийся критике за предположение, что свою роль в присоединении Крыма к России сыграло расширение НАТО на восток, предложил провести референдум в Донбассе, чтобы его жители могли решить, «хотят ли они быть украинцами или русскими».
С самого начала украинского конфликта Париж входил в число наиболее горячих сторонников Украины. Неслучайно именно Париж принял у себя штаб-квартиру «коалиции желающих» (которую, впрочем, в ближайшие месяцы, скорее всего, перенесут на территорию Великобритании).
Позицию Жан-Люка Меланшона можно было бы счесть «особым мнением», если бы схожее отношение к участию Франции в конфликте не демонстрировала фаворит президентских выборов Марин Ле Пен. Согласно данным социологической компании Elabe от 14 ноября, она лидирует в предвыборной гонке с результатом около 32% (примерно 17% за Меланшона).
Все последние годы икона французских крайне правых прилагала немало усилий, чтобы избавить свое «Национальное объединение» от имиджа пророссийской партии, который сформировался из-за кредита, полученного в 2014 году от одного из российских банков, и личной встречи Ле Пен с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Но попытка дистанцироваться от России не сделала политика другом Украины.
С началом нынешней предвыборной кампании Марин Ле Пен не раз давала понять, что Франция больше не может позволить себе оказывать помощь Киеву. На прошлой неделе политик встретилась за закрытыми дверями с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. По итогам разговора она повторила, что «сожалеет», что финансовое состояние Франции не позволит в дальнейшем оказывать поддержку Киеву, пообещав при этом, что ряд уже принятых на себя Парижем обязательств в случае ее победы весной будущего года будет выполнен. Более того, она назвала переговоры с послом Украины во Франции возможностью подтвердить свою «непоколебимую поддержку Украины».
Понимания ее позиция не нашла — прежде всего в среде ныне правящих французских политиков. «Давайте внесем ясность: те, кто стремится ограничить ресурсы, доступные Украине, по сути, добиваются несправедливого мира, который сделает Украину уязвимой на постоянной основе и, как следствие, сделает уязвимой и Европу»,— не называя имени Ле Пен, отреагировал в соцсетях президент Франции Эмманюэль Макрон на заявления той, что стремится прийти ему на смену.
Реакция остальных политиков мейнстрима на позицию Ле Пен по Украине была еще более острой. Большинство клеймит крайне правую кандидатку в одной связке с ее крайне левым соперником.
«Жан-Люк Меланшон снял перчатки, чтобы ударить украинцев по лицу. Марин Ле Пен осталась в перчатках, но, по сути, посыл тот же»,— заявлял еще в конце сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, обвиняя этих политиков в распространении «российской пропаганды». В свою очередь, кандидат в президенты Франции от правоцентристов Эдуар Филипп обвинил своих оппонентов в «нездоровом восхищении» Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский пока предпочитает публично и вовсе не преувеличивать риски потери такого важного союзника страны, как Франция. «В конце концов, Европейский союз — это 27 стран, а не одна. Мы уже видели, что такое предвыборные кампании и что происходит после них»,— сказал он в интервью Politico на прошлой неделе.
Впрочем, некий бывший французский чиновник, который сейчас работает в ЕС, отреагировал на умеренный оптимизм украинской стороны, заявив тому же изданию, что украинцы склонны выдавать желаемое за действительное — это в полной мере проявилось, когда президент США Дональд Трамп победил, но еще не вступил на второй срок.