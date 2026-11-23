С началом нынешней предвыборной кампании Марин Ле Пен не раз давала понять, что Франция больше не может позволить себе оказывать помощь Киеву. На прошлой неделе политик встретилась за закрытыми дверями с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. По итогам разговора она повторила, что «сожалеет», что финансовое состояние Франции не позволит в дальнейшем оказывать поддержку Киеву, пообещав при этом, что ряд уже принятых на себя Парижем обязательств в случае ее победы весной будущего года будет выполнен. Более того, она назвала переговоры с послом Украины во Франции возможностью подтвердить свою «непоколебимую поддержку Украины».