МИД России заявил о проработке визита представителей «евротройки» в Москву
Рябков: визит представителей евротройки в Москву находится в проработке
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что возможный визит представителей «евротройки» (Великобритания, Франция и Германия.—"Ъ") находится в проработке ведомства. Дипломат напомнил, что накануне это решение обнародовал президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию конфликта на Украине и обсудить вопросы безопасности в Европе. Дата предстоящего визита пока не объявлена.