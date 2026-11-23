Песков объяснил отсутствие новых послов в Британии и Франции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Москва не назначает послов в Великобритании и Франции, так как отношений с этими странами нет.
Обе должности остаются вакантными более двух месяцев. «А с послами, что касается Европы, то куда спешить?» — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос «Ведомостей».
В сентябре президент Владимир Путин освободил Андрея Келина от обязанностей посла в Великобритании, а Алексея Мешкова — во Франции. Оба дипломата стали сенаторами: господин Келин представляет правительство Мордовии, а господин Мешков — правительство Тверской области.