Бойца ММА Алиева освободили после задержания по обвинению в изнасиловании
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Амир Алиев сообщил о своем освобождении после задержания во Франции по подозрению в изнасиловании.
«Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободили. Во французской полиции признали, что произошла ошибка и никаких оснований обвинять меня нет»,— сказал Алиев в разговоре с ТАСС.
По словам бойца, его задержали после словесной перепалки с человеком, который затем выдвинул ложные обвинения и скрылся. «Были задержаны не только я, но и мой менеджер, а также другие люди. Сейчас ситуация полностью разрешена», — добавил он.
Ранее газета Le Parisien сообщала о задержании 27-летнего бойца в Париже по подозрению в изнасиловании, якобы совершенном несколькими днями ранее в округе Сена-Сен-Дени. Задержание произошло вечером 19 ноября сразу после турнира Ares FC 45, на котором Алиев одержал победу над бразильским бойцом Матеусом Мальтой.
Амир Алиев родился в Грозном и с 2026 года выступает во французском промоушене Ares. По данным портала Tapology, в его профессиональной карьере 13 побед и два поражения.