Меланшон призвал богатых не плакать, но платить
Глава «Непокорившейся Франции» рвется в финал президентских выборов
Лидер «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон, обещающий Франции в случае своего избрания президентом налоговую революцию и масштабное перераспределение собственности, провел вечер 17 ноября с хозяевами крупнейших французских компаний. Пока лидер «Непокорившейся Франции» объяснял миллиардерам, почему им не следует бояться его экономической программы, министр юстиции Жеральд Дарманен убеждал правых отказаться от политических амбиций и объединиться вокруг мэра Гавра и бывшего французского премьер-министра Эдуара Филиппа. По его мнению, если Меланшон выйдет во второй тур президентских выборов против Марин Ле Пен, он может выиграть. Последние опросы показывают, что до такого развития событий осталось не так много, как хотелось бы его противникам. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Встреча Жан-Люка Меланшона с бизнесменами состоялась 17 ноября вечером в клубе Entreprise & Cite, возглавляемом бывшим руководителем французского ИТ-гиганта Capgemini Полем Эрмеленом. Состав приглашенных напоминал список богатейших людей Франции, которым обычно не приходится объяснять, что такое налоговая нагрузка.
За столом оказались Бернар Арно, глава группы LVMH; Патрик Пуянне, генеральный директор нефтегазового концерна TotalEnergies; Анри де Кастри, бывший руководитель страховой группы AXA и президент Института Монтеня; Жан-Доминик Сенар, председатель совета директоров Renault; Александр Бомпар, глава крупнейшей французской сети супермаркетов Carrefour; Ксавье Юйяр, руководитель строительной группы Vinci; Бенуа Потье, президент газовой компании Air Liquide; Сириль Боллоре, представитель семьи, владеющей одноименной промышленной и транспортно-логистической группой Bollore; Катрин Макгрегор, генеральный директор энергетической компании Engie; Патрис Кэн, глава оборонного и аэрокосмического концерна Thales; Мари-Кристин Куасн-Рокетт, руководитель группы Sonepar, крупнейшего в мире дистрибутора электротехнического оборудования; Себастьен Базен, глава гостиничной группы Accor; и сам Поль Эрмелен. Ну а Жан-Люк Меланшон, как воспитанный человек, пришел не один, а с дамой — депутатом Национальной ассамблеи от LFI и экономистом Орели Труве.
Встреча напоминала сцену из «Трех толстяков» Юрия Олеши, когда оружейник Просперо является на пире у хозяев страны. Правда, у Олеши революционер был закован в цепи, а богачи собирались отрубить ему голову. Меланшон пришел добровольно, без цепей, зато с налоговой программой на €100 млрд. Французские богачи, в отличие от сказочных, не упали в обморок и даже не уронили десерт. Но, кажется, получили возможность взглянуть в лицо человеку, который обещает отнять у них солидную часть их сказочного богатства.
Местом встречи сначала предполагался ресторан Drouant во II округе, тот самый, где заседает жюри Гонкуровской премии и где в апреле предприниматели уже отужинали с меланшоновской оппоненткой Марин Ле Пен. Однако на сей раз хозяева вечера выбрали другое, менее людное заведение в VIII округе. Меню, как прознали журналисты Le Figaro, включало канноли с лобстером, волованы с птицей и грушу с карамелью на сладкое. Карту вин не огласили. Главным на ужине была не гастрономия, а экономическая программа кандидата, которая обещает французскому бизнесу куда менее приятные вкусовые ощущения.
Представленный в начале октября проект Меланшона предполагает увеличение налоговых поступлений более чем на €100 млрд уже в 2027 году.
Для людей, собравшихся за столом, это не отвлеченная дискуссия о социальной справедливости, а грабеж за столом. Бернар Арно начал разговор с вопроса о риске «разорения страны». Меланшон заранее приготовился к привычным жалобам предпринимателей на налоги, сборы и социальные отчисления. Еще до ужина он иронизировал над тем, что знает их жалобы наизусть, и добавил: «Налоги они все равно будут платить, если я буду избран».
По свидетельству участников, кандидат не стал изображать грозного революционера. Напротив, он выступал в роли светского человека, которого трудно удивить и еще труднее запугать. Когда собеседники заговорили о возможном бегстве капиталов и компаний в другие страны, Меланшон вежливо ответил примерно так:
«Перестаньте говорить глупости, это ниже вашего уровня. Вы патриоты, и я тоже».
Судя по всему, за ужином немало смеялись.
Но если форма оказалась вполне приемлемой, содержание осталось прежним. Меланшон изложил свой коллективистский проект, в котором государство должно направлять экономику, хотя, как он уточнил, необязательно ее организовывать. Разница между двумя формулировками не убедила присутствующих. Один из них описал впечатление от услышанного словами «мы в сумасшедшем доме», другой признался, что кандидат пообещал им «другой мир», но какой именно, они так и не поняли.
Особенно заметным оказался разговор о Европе. Отвечая Полю Эрмелену, Меланшон развернул привычную антигерманскую аргументацию. Патрик Пуянне интересовался его представлением о роли предприятий в экономике. Предложенная кандидатом модель финансирования, отводящая непропорционально большую роль государственному инвестиционному банку BPI, показалась предпринимателям анахронизмом. Не добавила им оптимизма и антиядерная позиция политика. Единственным утешением стало заверение, что в случае победы Марин Ле Пен лидер левых — а следовательно, и его «Непокорившаяся Франция» — все же покорится, то есть признает результат голосования.
Встреча с миллиардерами нисколько не означает, что Меланшон решил отказаться от борьбы с крупным капиталом. Скорее он продемонстрировал, что готов разговаривать с ним на равных, не отказываясь ни от одной принципиальной позиции. Однако политический смысл ужина гораздо шире попытки наладить отношения с теми, кому в случае его избрания придется оплачивать обещанную революцию. Французский бизнес, как и политические партии, вынужден считаться с тем, что Меланшон становится одним из главных претендентов на президентское кресло. Еще несколько месяцев назад подобная встреча могла выглядеть экзотикой. Теперь это часть предвыборной реальности.
Эту реальность 17 ноября на телеканале LCI описывал министр юстиции Жеральд Дарманен. Он призвал правых и центристов отказаться от собственных президентских амбиций и объединиться вокруг бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа. В частности, Дарманен обратился к Брюно Ретайо и Габриэлю Атталю, предложив им снять свои кандидатуры. Продолжение борьбы за первенство внутри правого лагеря, по его мнению, не просто бесполезно, но и опасно.
«Лучший способ сделать так, чтобы господин Меланшон однажды не стал президентом Республики,— не допустить его во второй тур»,— заявил министр. Если же там встретятся Меланшон и Марин Ле Пен, считает Дарманен, победит лидер «Непокорившейся Франции». Мобилизация левых избирателей, их союзников, интеллектуалов, деятелей культуры, а также моральное давление на голосующих сыграют решающую роль. Меланшон, напомнил министр, имеет опыт социалистического сенатора и министра правительства Лионеля Жоспена. Во втором туре он, вероятно, сменит привычный образ на более умеренный, наденет «фетровую шляпу и красный шарф» и замаскируется под нового Франсуа Миттерана. По оценке Дарманена, он «явно сильнее госпожи Ле Пен» и лучше подготовлен к президентской должности.
У тревоги министра есть вполне конкретное основание. Согласно опубликованному 18 ноября исследованию Ifop-Fiducial для Le Figaro, LCI и Sud Radio, Марин Ле Пен сохраняет лидерство в первом туре с результатом от 32% до 36%.
Но за ней во всех шести рассмотренных конфигурациях следует Меланшон, набирающий от 17% до 19,5%. По сравнению с концом октября он прибавил один-два процентных пункта и приблизился к собственному результату 2017 года — 19,6%.
Первый тур назначен на 18 апреля 2027 года, то есть до него остается около пяти месяцев. Время для объединения еще есть, но пока правые обсуждают, кто кому должен уступить ради общего блага, Меланшон уже ведет переговоры с теми, кого собирается обложить налогами, и укрепляет свои позиции в опросах. Для французского политического истеблишмента это неприятное сочетание: миллиардеры вынуждены выслушивать будущего возможного президента, а министры — объяснять собственным союзникам, что из-за их разобщенности во главе государства может оказаться человек, которого они считают еще более опасным, чем Марин Ле Пен.