Встреча с миллиардерами нисколько не означает, что Меланшон решил отказаться от борьбы с крупным капиталом. Скорее он продемонстрировал, что готов разговаривать с ним на равных, не отказываясь ни от одной принципиальной позиции. Однако политический смысл ужина гораздо шире попытки наладить отношения с теми, кому в случае его избрания придется оплачивать обещанную революцию. Французский бизнес, как и политические партии, вынужден считаться с тем, что Меланшон становится одним из главных претендентов на президентское кресло. Еще несколько месяцев назад подобная встреча могла выглядеть экзотикой. Теперь это часть предвыборной реальности.