Марсельско-софийская рулетка
UEFA и французская прокуратура расследуют фанатские беспорядки в Марселе
Привлекший внимание в основном из-за столкновений фанатов матч Лиги Европы между «Марселем» и софийским клубом «Левски» вылился в дисциплинарное дело Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и два расследования прокуратуры французского города. Одно из них начато в связи с «умышленным применением насилия» в отношении болгар. Другое — по факту «разжигания ненависти»: прежде чем быть побитыми, болельщики гостей провоцировали болельщиков хозяев нацистскими приветствиями и лозунгами, популярными среди ультраправых. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил акты насилия и пообещал, что они «не останутся безнаказанными». Министр внутренних дел страны Лоран Нуньез заверил, что «виновные с обеих сторон будут установлены и понесут ответственность за свои действия».
Из восемнадцати матчей пятого тура общего этапа Лиги Европы, сыгранных в четверг, 26 ноября, заметные инфоповоды подарили два. Помимо встречи стамбульского «Бешикташа» и «Хапоэля» из Беэр-Шевы речь об игре «Марселя» и софийского «Левски», завершившейся победой французского клуба с минимальным — 1:0 — счетом. Ее в чрезвычайно горячее событие для множества профильных ресурсов также превратили беспорядки с участием болельщиков.
О наличии рисков говорило хотя бы то, что местные власти приняли решение ограничить численность гостевого сектора до 500 человек. Стандартная квота по правилам UEFA составляет 5%, что для стадиона Velodrome равнялось бы 3350 болельщикам. Опасения вызывала идеологическая разнонаправленность фанатов соперников.
Среди болельщиков «Левски» немало членов праворадикальных ячеек. Активные фанаты «Марселя», напротив, известны левыми воззрениями, антифашистскими, антирасистскими взглядами.
От ЧП не уберегли ни эти меры, ни привлечение в день матча дополнительных сил правопорядка. Накалили обстановку на стадионе действия болгарских фанатов. Как пишет L’Equipe, дело было не только в поведении фанатского сектора. Еще пара сотен болгар расположились на общей трибуне, поскольку формально являлись «членами клубной делегации». Там были замечены нацистские приветствия. Там гости развернули баннер с призывом к «реэмиграции» Это концепция, активно продвигаемая ультраправыми силами и означающая массовую высылку мигрантов — а иногда и потомков мигрантов — в регионы их происхождения.
Ситуация быстро накалилась. «Населявшие» южную трибуну фанаты «Марселя» вскоре покинули свой сектор и атаковали фанатов «Левски». Последние оказались прижаты к ограждению, отделяющему общую трибуну от гостевого сектора. Их забрасывали пиротехникой, били ремнями и другими предметами. Досталось даже женщине, очевидно принадлежавшей к болгарской делегации. Суммарно набралось 11 пострадавших. Шестерым оказали помощь на месте, пятеро были госпитализированы.
После, видимо, не слишком своевременного вмешательства полиции порядок на трибунах удалось восстановить. Однако несколько инцидентов произошли на улицах Марселя после матча. Как пишет Le Parisien, «примерно 30 болельщиков “Марселя”, вооруженные костылями и дубинками, напали на болгарских болельщиков», а «пьяные болгары тем временем оскорбляли прохожих и полицейских», один из которых «получил удар в висок, но остался на службе». Окончательно ситуация успокоилась лишь глубокой ночью, около двух часов.
На следующий день, в пятницу, 27 ноября, ситуацию были вынуждены комментировать политики самого высокого ранга.
Президент Болгарии Илияна Йотова назвала сцены «ужасающими» и призвала власти принимающей стороны «пролить свет на обстоятельства» инцидента и «привлечь виновных к ответственности». Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым «самым решительным образом» осудил «акты насилия» против гостевых болельщиков и пообещал, что злоумышленники понесут наказание. Министр внутренних дел республики Лоран Нуньез заверил, что «виновные с обеих сторон будут установлены и понесут ответственность за свои действия».
Прокуратура Марселя начала два отдельных расследования по факту беспорядков. Одно — в связи с «умышленным применением насилия» в отношении болгарских болельщиков при отягчающих обстоятельствах, в числе которых применение оружия и совершение преступления группой лиц. Другое расследование было начато по обвинению в «разжигании ненависти» и касается провокаций со стороны фанатов «Левски».
UEFA в пятницу сообщил, что «назначил инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам» для проведения расследования.
«Марселю», успевшему «решительно осудить акты насилия», а также проинформировать о начале «анализа обстоятельств» и факте «тесного сотрудничества с правоохранительными органами», так или иначе грозят серьезные санкции.
Все дело в том, что последний похожий инцидент на трибунах Velodrome был зафиксирован всего год назад. Тогда клуб был наказан UEFA за запуск фанатами фейерверков, броски посторонних предметов и еще ряд нарушений: ему назначили штраф в €71,6 тыс. и условное закрытие южной трибуны с испытательным сроком в два года. Испытательный срок «Марсель» не прошел, и теперь условное наказание автоматически станет реальным. Между тем L’Equipe считает, что такую санкцию в UEFA могут посчитать недостаточной и обязать «Марсель» провести матч без зрителей и оштрафовать на более крупную сумму.