От ЧП не уберегли ни эти меры, ни привлечение в день матча дополнительных сил правопорядка. Накалили обстановку на стадионе действия болгарских фанатов. Как пишет L’Equipe, дело было не только в поведении фанатского сектора. Еще пара сотен болгар расположились на общей трибуне, поскольку формально являлись «членами клубной делегации». Там были замечены нацистские приветствия. Там гости развернули баннер с призывом к «реэмиграции» Это концепция, активно продвигаемая ультраправыми силами и означающая массовую высылку мигрантов — а иногда и потомков мигрантов — в регионы их происхождения.