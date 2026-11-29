Показательна реакция на его появление со стороны «Национального объединения». Там понимают, что Лиснар может оказаться опаснее традиционных конкурентов. Не потому, что он уже способен победить Ле Пен, а потому, что обращается к части ее избирателей. Появление мэра Канн меняет не только набор кандидатов, но и соотношение сил внутри правого электората. И первые цифры уже заставляют Ле Пен беспокоиться. В последнем опросе OpinionWay для CNews, проведенном 25–26 ноября, Давид Лиснар набирает 12% голосов в первом туре. Это на 8,5 процентного пункта больше, чем в предыдущих замерах, тогда как показатель Марин Ле Пен снизился на 4,5 пункта, до 30%. Новичок Лиснар демонстрирует самый заметный рост среди участников гонки, а фаворитка Ле Пен констатирует снижение поддержки.