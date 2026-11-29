Давид Лиснар замахнулся на Марин Ле Пен
Франция ищет альтернативу «Национальному объединению»
Уже сейчас о желании стать президентом Франции в 2027 году объявили более 40 человек, но в фаворитах пока только крайне правая Марин Ле Пен на первом месте и крайне левый Жан-Люк Меланшон на втором. Центр утопает во взаимных спорах: кандидаты топят друг друга. Появление в президентской гонке нового лица — Давида Лиснара — меняет ситуацию, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
57-летний Давид Лиснар, мэр города Канн, недавно триумфально переизбранный председателем Ассоциации мэров Франции, не просто хочет стать главным кандидатом от правых. Он пытается предложить альтернативу политическим крайностям — Марин Ле Пен справа и Жан-Люку Меланшону слева.
Эмманюэль Макрон пришел к власти как человек, обещавший преодолеть старое разделение на левых и правых. Но за два президентских срока центр растерял свою привлекательность. Макронизм оказался не новой политической философией, а довольно непрочным союзом разных групп, объединенных прежде всего неприятием старых партий. Теперь этот союз распадается, а «наследники» — Эдуар Филипп, Габриэль Атталь и другие — вынуждены объяснять, почему продолжение прежнего курса должно привести к совершенно иным, победительным результатам.
Чистого центра, как понимает Лиснар, больше не существует — по крайней мере в том виде, в каком он существовал еще десять лет назад. Нельзя быть одновременно умеренным и неопределенным в вопросах миграции, налогов, пенсий, безопасности, европейской интеграции. Каждый ответ немедленно помещает политика на определенную сторону. Справа Марин Ле Пен предлагает сильное государство, национальный приоритет, жесткий контроль над миграцией, политический суверенитет и недоверие к европейским ограничениям. Слева Меланшон строит свою кампанию вокруг перераспределения, а то и конфискации, реванша «голодных и рабов» и новой модели отношений с Россией, США и Европой. У каждого из этих проектов есть собственный дисциплинированный электорат.
Сторонники центра находятся в полном раздрае, и Лиснар идет им на помощь, появившись в тот момент, когда значительная часть правого и правоцентристского электората в ужасе выбирает между чумой и холерой.
Его экономическая программа определенно либеральна: сокращение государственных расходов, снижение налогов, уменьшение бюрократии, отмена бессмысленных административных ограничений. В вопросах безопасности, миграции и общественного порядка Лиснар консервативен, находится скорее справа и не пытается этого скрывать. Поэтому он точно не соперничает с «левым гуру» Меланшоном — им не о чем говорить. Лиснар предлагает не центр, а новую конфигурацию правой политики: либеральную в экономике, консервативную в вопросах порядка, самостоятельную по отношению к макронизму и не желающую растворяться в «Национальном объединении». Предстоит еще выяснить, в какой мере это самостоятельная позиция, а в какой — попытка собрать под одной крышей недовольных из разных частей правого лагеря.
Показательна реакция на его появление со стороны «Национального объединения». Там понимают, что Лиснар может оказаться опаснее традиционных конкурентов. Не потому, что он уже способен победить Ле Пен, а потому, что обращается к части ее избирателей. Появление мэра Канн меняет не только набор кандидатов, но и соотношение сил внутри правого электората. И первые цифры уже заставляют Ле Пен беспокоиться. В последнем опросе OpinionWay для CNews, проведенном 25–26 ноября, Давид Лиснар набирает 12% голосов в первом туре. Это на 8,5 процентного пункта больше, чем в предыдущих замерах, тогда как показатель Марин Ле Пен снизился на 4,5 пункта, до 30%. Новичок Лиснар демонстрирует самый заметный рост среди участников гонки, а фаворитка Ле Пен констатирует снижение поддержки.
Впервые за долгое время у правых появляется кандидат, способный оттянуть у Ле Пен часть ее потенциального электората. Однако цифры показывают и возможности, и пределы новой кандидатуры.
Полученные 12% в одном из сценариев первого тура — заявка на место среди заметных участников президентской кампании. Но во втором туре, согласно тому же опросу, в гипотетическом противостоянии с Марин Ле Пен он проигрывает: 45% против 55%. Есть ли резерв? Да, 33% опрошенных не выразили намерения голосовать ни за одного из двух кандидатов. Это означает, что у Лиснара есть пространство для роста, но обнаруживается и главная проблема его кандидатуры: он должен одновременно доказать, что не является ни продолжением макронизма, ни более респектабельной версией «Национального объединения».
Во втором туре, если дело до того дойдет, ему предстоит убедить не только тех, кто не хочет голосовать за Ле Пен, но и тех, кто вообще не готов голосовать за правую программу, в какой бы умеренной упаковке ее ни предлагали. Но сейчас его появление подтверждает тенденцию — Франции нужна альтернатива наступающему «Национальному объединению», и она начинает ее искать не слева, не в центре, а среди умеренных правых.