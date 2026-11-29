После разгрома ИГ (признано террористическим и запрещено в России) Франция вернула из Сирии сотни членов семей участников террористической организации, преимущественно женщин и детей. Однако французские власти отказываются репатриировать большинство мужчин, обвиняемых в активном участии в ИГ (признано террористическим и запрещено в России).