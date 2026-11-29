Иракский суд приговорил семерых французов к пожизненному заключению
Суд в Багдаде приговорил семерых граждан Франции к пожизненному заключению за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, признано террористическим и запрещено в России). Еще двое французов получили по 15 лет лишения свободы.
Судебный процесс над 47 гражданами Франции, переданными иракским властям из Сирии в 2025 году, начался в сентябре. К настоящему времени пожизненные сроки получили 30 обвиняемых, еще пятеро приговорены к 15 годам заключения.
После разгрома ИГ (признано террористическим и запрещено в России) Франция вернула из Сирии сотни членов семей участников террористической организации, преимущественно женщин и детей. Однако французские власти отказываются репатриировать большинство мужчин, обвиняемых в активном участии в ИГ (признано террористическим и запрещено в России).