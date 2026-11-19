Лидер французских левых Меланшон может получить голоса сторонников «Зеленых»
Кандидат на президентских выборах во Франции в 2027 году Марин Тонделье выразила готовность работать над созданием коалиции вокруг кандидатуры Жан-Люка Меланшона, сообщает France Info. Об этом национальный секретарь партии «Зеленые» заявила в программе France 2, отметив, что «динамика кампании Жан-Люка Меланшона несомненна».
Ранее госпожа Тонделье настаивала на собственной кандидатуре, но рейтинг ее поддержки, как отмечает Le Figaro, колебался в пределах 2–4%, в то время как рейтинг лидера «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люка Меланшона, которому пророчат выход во второй тур президентской гонки, в некоторых опросах приближался к 20%.
Заявление госпожи Тонделье вызвало заметный отклик во Франции. В частности, кандидат от Социалистической партии Рафаэль Глюксманн подверг ее резкой критике, заявив, что таким образом она поворачивается спиной к традициям экологической партии.
«Зеленые» в конце ноября обсудят стратегию, а в начале декабря проголосуют, чтобы решить, сохранять ли независимую кандидатуру Тонделье или одобрить коалицию с LFI.
Об обстановке перед выборами президента Франции — в материале «Меланшон призвал богатых не плакать, но платить».