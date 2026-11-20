Старые правила для новых медиа
Перед выборами президента французских блогеров принудят к плюрализму
Когда блогер становится для молодых французов главным источником информации, государство начинает интересоваться тем, что именно он им рассказывает и показывает. Французский регулятор аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom решил, что в преддверии президентских выборов «создателям контента» придется считаться с правилами, которые до сих пор распространялись главным образом на телевидение и радио. В успехе этой затеи сомневается корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Приближаются президентские выборы 2027 года, и самых успешных инфлюенсеров и блогеров обяжут соблюдать политический плюрализм, который предписан телевизионным каналам. За тем, чтобы в их выступлениях не оказалось слишком много одного кандидата и слишком мало другого, будет следить государственный регулятор Arcom. «Возникло новое явление. Оно уже существует и приобрело массовый характер»,— объяснил председатель Arcom Мартен Аждари интерес регулятора к этой сфере. По его словам, речь прежде всего идет о создателях контента, чья аудитория превосходит аудиторию традиционных медиа.
Во Франции есть свои политические звезды интернета, среди них, например, Юго Травер, который в своем канале HugoDecrypte (ЮгоОбъясняет) доходчиво рассказывает соотечественникам о главных мировых и французских политических новостях. К нему на интервью приходили и президент Франции Эмманюэль Макрон, и президент Украины Владимир Зеленский, и кандидаты в президенты Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен. По данным Reuters Institute за 2026 год, у него 3,8 млн подписчиков на YouTube и он стал главным источником новостей для французской молодежи: его материалы смотрят 28% жителей страны моложе 35 лет. Это вдвое больше, чем постоянная аудитория телеканала TF1 и тем более — главных национальных газет вроде Monde и Figaro.
До сих пор требования политического плюрализма распространялись прежде всего на радио и телевидение. Для интернет-авторов действовали общие ограничения, в том числе запрет на политическую агитацию в «период тишины», но равновесия в освещении кампаний от них не требовали. В октябре Arcom начал консультации с крупнейшими создателями контента, а теперь объявил правила, которые будут применяться во время президентской кампании.
Регулятор предусмотрел два этапа. С 16 марта по 4 апреля 2027 года кандидаты и их сторонники должны получать «равный доступ и справедливое представление». Это не означает одинакового количества минут для всех: Arcom обещает учитывать политический вес претендентов, результаты предыдущих выборов, данные опросов и интенсивность участия в кампании. Но с 5 по 30 апреля, в период официальной кампании перед первым туром, требования станут жестче: кандидатам полагается равное время выступлений и равное время присутствия в эфире. Первый показатель учитывает собственно выступления политиков и их сторонников, второй — еще и посвященные им сюжеты, комментарии и другие передачи, ведь можно не давать кандидату микрофон, но при этом часами обсуждать его в студии.
Для интернет-авторов это означает, что простым подсчетом интервью дело не ограничится. «Если в ходе официальной кампании инфлюенсер пригласит одного или двух кандидатов и будет очернять остальных, нам придется вмешаться»,— предупредил Аждари.
Числового порога подписчиков Arcom не собирается устанавливать: число просмотров и реальное влияние важнее счетчика под аватаркой. Не будет и заранее опубликованного списка поднадзорных блогеров — аудитории меняются слишком быстро. Под надзор попадет не каждый, кто однажды записал ролик о политике.
Arcom намерена оценивать три обстоятельства: содержание публикаций, их охват и регулярность.
К примеру, канал о бодибилдинге Tibo InShape с 26,9 млн подписчиков, который ведет Тибо Делапар, перемены, скорее всего, не затронут. Каналы о гастрономии, моде, рыбалке, здоровом или нездоровом образе жизни тоже пока вне подозрений. Но если кулинарный гуру начнет демонстративно налегать на свинину и рождественские сладости, или, наоборот, пропагандировать халяль и пост, собирая неравнодушную к политическим темам аудиторию, по его душу придут регуляторы.
Arcom не собирается требовать от интернет-авторов регулярных отчетов о времени выступлений, как от традиционных вещателей, и не намерен вести постоянное за ними наблюдение. Но в случае нарушений возможны предупреждения, предписания, а при упертости автора — финансовые санкции.
Arcom подчеркивает, что «речь не идет о цензуре». Однако для создателей контента граница между политической позицией и нарушением правил может оказаться не столь очевидной.
Французская политика давно вышла за пределы телевизионных студий. Команды кандидатов охотятся за блогерами, музыкантами и рэперами, а молодые избиратели получают новости из соцсетей и видеоканалов, а не из вечерних выпусков BFM. Государство пытается реагировать привычным способом, распространяя старые правила на новые медиа. Но ведь равенство времени на экране еще не означает равенства влияния. Блогер может пригласить всех кандидатов по очереди, отмерить каждому одинаковые минуты, а затем одним коротким комментарием объяснить аудитории, за кого голосовать вот уж точно не следует.
Блогеров ведь выбирают ровно за то, что они несправедливы, пристрастны, неполиткорректны — отток к ним от традиционных телеканалов как раз и объясняется ощущением свободы. Не так-то легко будет доказать, в чью пользу они читают рэп, на чей именной приз гоняют на нелегальных мотородео. Мне, например, претит мысль о том, что любое высказывание «льет воду на мельницу» и «преследует цель», что одни выступления — надерганные, заказные и проплаченные, а другие — искренние, прочувствованные и глубокие и одно превращается в другое просто сменой угла зрения зрителя или темпа чтения читателя. Хронометр Arcom такую политическую арифметику не измерит, значит, речь пойдет о регулировании в ручном режиме, и тут уж знаете ли, кто кого.