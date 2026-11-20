Регулятор предусмотрел два этапа. С 16 марта по 4 апреля 2027 года кандидаты и их сторонники должны получать «равный доступ и справедливое представление». Это не означает одинакового количества минут для всех: Arcom обещает учитывать политический вес претендентов, результаты предыдущих выборов, данные опросов и интенсивность участия в кампании. Но с 5 по 30 апреля, в период официальной кампании перед первым туром, требования станут жестче: кандидатам полагается равное время выступлений и равное время присутствия в эфире. Первый показатель учитывает собственно выступления политиков и их сторонников, второй — еще и посвященные им сюжеты, комментарии и другие передачи, ведь можно не давать кандидату микрофон, но при этом часами обсуждать его в студии.