По данным следствия, в 2020 году сторонники бывшего президента Франции начали операцию «Спасти Сарко», чтобы избавить бывшего президента Франции от уголовного преследования. Как утверждается в материалах дела, приближенные господина Саркози заплатили Такиэддину €600 тыс., чтобы тот отозвал свое заявление в полицию, где рассказывал о получении господином Саркози ливийских денег. Интерес следствия к бывшей первой леди Франции возник после допросов госпожи Маршан. Суд установил, что Карла Бруни удалила со своего телефона всю переписку с Мишель Маршан, которую они вели в июне 2021 года. По мнению судьи, это доказывает намерение госпожи Бруни скрыть от следствия ее участие в операции «Спасти Сарко».