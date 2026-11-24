Николя Саркози и Карла Бруни предстанут перед судом по обвинению в преступном сговоре
Экс-президент Франции Николя Саркози и его супруга Карла Бруни предстанут перед судом в конце 2027 года по обвинению в преступном сговоре и попытке подкупа свидетеля. Как сообщает Les Echos, вместе с ними суд ждет и журналистку Мишель Маршан, работающую на разные издания. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы и штраф до €150 тыс.
Николя Саркози и Карла Бруни обвиняются в преступном сговоре с целью мошенничества и сокрытии подкупа свидетелей. Мишель Маршан будет отвечать по обвинениям в подкупе, участии в преступном сговоре и подкупе иностранных судебных работников. Речь идет о французско-ливанском бизнесмене Зияде Такиэддине, который утверждал, что в 2007 году тогдашний ливийский лидер Муаммар Каддафи выделил €50 млн на предвыборную кампанию господина Саркози. Господин Саркози оспаривает эти обвинения.
По данным следствия, в 2020 году сторонники бывшего президента Франции начали операцию «Спасти Сарко», чтобы избавить бывшего президента Франции от уголовного преследования. Как утверждается в материалах дела, приближенные господина Саркози заплатили Такиэддину €600 тыс., чтобы тот отозвал свое заявление в полицию, где рассказывал о получении господином Саркози ливийских денег. Интерес следствия к бывшей первой леди Франции возник после допросов госпожи Маршан. Суд установил, что Карла Бруни удалила со своего телефона всю переписку с Мишель Маршан, которую они вели в июне 2021 года. По мнению судьи, это доказывает намерение госпожи Бруни скрыть от следствия ее участие в операции «Спасти Сарко».