BFMTV: в штаб-квартире партии Ле Пен «Национальное объединение» прошел обыск
В Париже в штаб-квартире французской правой партии «Национальное объединение» (RN) прошел обыск. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Следственные действия состоялись 9 ноября и стали частью судебного расследования, начатого прокуратурой Парижа еще в конце июля.
Расследование касается возможной утечки конфиденциальных данных из МВД Франции. Дело ведется по факту «нарушения профессиональной тайны», «разглашения тайны следствия и сокрытия этих правонарушений». По данным телеканала, среди подозреваемых — сотрудник МВД, который якобы передавал партии закрытую информацию, продолжая занимать свою должность. Источник, близкий к расследованию, указал на Юга Муту, который сейчас занимает пост префекта департамента Луаре.
Следователи обратили внимание на то, что в штаб-квартире RN во время обыска находился заместитель прокурора Парижа. По сведениям источников, чиновник объяснил свое появление частным визитом и заявил, что зашел в офис партии, чтобы выпить кофе. В прокуратуре Парижа подчеркнули, что его визит не имеет отношения к расследованию.
Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции RN, планирует баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Согласно опросам, она опережает других потенциальных кандидатов. В конце октября уже проходили обыски в офисах евродепутатов правого толка при расследовании предполагаемого нецелевого использования средств Евросоюза бывшей парламентской группой «Идентичность и демократия», в состав которой входила и партия RN.