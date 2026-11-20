Следователи обратили внимание на то, что в штаб-квартире RN во время обыска находился заместитель прокурора Парижа. По сведениям источников, чиновник объяснил свое появление частным визитом и заявил, что зашел в офис партии, чтобы выпить кофе. В прокуратуре Парижа подчеркнули, что его визит не имеет отношения к расследованию.