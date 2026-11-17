Жалобу на корпорацию еще в декабре 2022 года подала ассоциация потребителей Halte a l'obsolescence programmee («Остановить ''запрограммированное устаревание''»). Apple обвиняют во внедрении программных настроек, которые не давали владельцам телефонов ремонтировать устройства вне официальных магазинов. Также они ограничивали восстановление данных. В Hop считают, что таким образом компания стремилась увеличить продажи новых телефонов. В Apple обвинения отрицают.