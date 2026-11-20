Французская URGO объявила о создании живой искусственной кожи
Искусственная кожа выращивается из живых «универсальных клеток» из собственного банка клеток фармацевтического класса в лаборатории, подлежит замораживанию, хранению и транспортировке. Использование разработки заменит аутотрансплантацию (пересадку собственных тканей), которая в настоящее время требует нескольких операций.
Работа стала результатом длившихся пять лет испытаний в рамках проекта Genesis, в котором также участвуют Национальный центр научных исследований (CNRS), Университет Лион 1, исследовательский центр CECS/I-Stem, Французская национальная служба крови и компания Dassault Systemes.
Компания планирует начать пересадку первым пациентам до 2040 года.