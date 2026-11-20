Искусственная кожа выращивается из живых «универсальных клеток» из собственного банка клеток фармацевтического класса в лаборатории, подлежит замораживанию, хранению и транспортировке. Использование разработки заменит аутотрансплантацию (пересадку собственных тканей), которая в настоящее время требует нескольких операций.