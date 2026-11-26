В 2021 году Анджелина Джоли продала свою 50-процентную долю в Шато Мираваль за $164 млн компании бывшего владельца водочных марок «Столичная» и «Московская» Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). После этого Брэд Питт подал на нее в суд — по его словам, они договорились не продавать доли в одностороннем порядке. Процесс длился с 2022 года, актриса подала ответный иск к бывшему мужу. Она обвинила его в том, что в 2016 году он в состоянии алкогольного опьянения напал на нее и их детей.