Анджелина Джоли и Брэд Питт урегулировали судебный спор о винодельне во Франции
Спор был урегулирован после четырехлетней тяжбы, во время которой Брэд Питт обвинял Анджелину Джоли в продаже ее доли в Шато Мираваль. «Мы урегулировали дело во внесудебном порядке в интересах нашей семьи и не будем давать дальнейших комментариев»,— говорится в заявлении. Условия соглашения не сообщаются.
Пара купила контрольный пакет акций в Шато Мираваль в 2008 году, а в 2014-м там прошла их свадьба. В 2016 году Анджелина Джоли подала на развод, процедура которого завершилась только в 2024-м.
В 2021 году Анджелина Джоли продала свою 50-процентную долю в Шато Мираваль за $164 млн компании бывшего владельца водочных марок «Столичная» и «Московская» Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). После этого Брэд Питт подал на нее в суд — по его словам, они договорились не продавать доли в одностороннем порядке. Процесс длился с 2022 года, актриса подала ответный иск к бывшему мужу. Она обвинила его в том, что в 2016 году он в состоянии алкогольного опьянения напал на нее и их детей.