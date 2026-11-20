E-4B Nightwatch — это воздушный командный пункт на базе Boeing 747-200. Его главная задача — обеспечить президенту США, министру обороны и военному руководству возможность управлять вооруженными силами даже в случае масштабного кризиса, когда наземные центры управления окажутся уничтожены или недоступны. Самолет оснащен защищенными системами связи и управления, а его оборудование рассчитано на работу в условиях электромагнитного импульса, который может возникнуть при ядерном взрыве. На борту предусмотрены командная зона, помещения для совещаний и брифингов, рабочие места оперативной группы и специальный коммуникационный центр. Самый долгий непрерывный полет составляет 35 часов.