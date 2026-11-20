TWZ: самолет «Судного дня» сопровождал Трампа во время визита в Шэньчжэнь
Американский воздушный командный пункт E-4B Nightwatch, известный как «самолет Судного дня», сопровождал президентский кортеж Дональда Трампа во время поездки в Китай и возвращения в США. Об этом сообщило The War Zone (TWZ).
По данным издания, во время визита были задействованы все три имеющихся у ВВС США президентских самолета на базе Boeing 747 — два более старых VC-25A и новый VC-25B Bridge, подаренный Катаром.
Дональд Трамп вылетел с военной авиабазы Эндрюс под Вашингтоном 16 ноября, совершил короткую остановку в Маниле на Филиппинах, а затем отправился в Шэньчжэнь, где проходил саммит АТЭС. E-4B вылетел с авиабазы в штате Небраска и был переброшен на американскую базу Кадена на японском острове Окинава. Уже оттуда самолет направился в Китай для сопровождения президентских лайнеров на обратном пути в США.
E-4B Nightwatch — это воздушный командный пункт на базе Boeing 747-200. Его главная задача — обеспечить президенту США, министру обороны и военному руководству возможность управлять вооруженными силами даже в случае масштабного кризиса, когда наземные центры управления окажутся уничтожены или недоступны. Самолет оснащен защищенными системами связи и управления, а его оборудование рассчитано на работу в условиях электромагнитного импульса, который может возникнуть при ядерном взрыве. На борту предусмотрены командная зона, помещения для совещаний и брифингов, рабочие места оперативной группы и специальный коммуникационный центр. Самый долгий непрерывный полет составляет 35 часов.
По данным американских ВВС, в распоряжении страны находятся четыре E-4B. Как отмечает TWZ, их присутствие во время зарубежных поездок президента — стандартная мера обеспечения безопасности и резервного управления. Самолет может находиться на некотором удалении от основного борта и использоваться как запасной командный центр.