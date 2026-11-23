По словам госпожи Ле Пен, в случае избрания на президентский пост готова поговорить со всеми сторонами конфликта. Накануне она уже дала понять, что не собирается встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и продолжать финансовую помощь Киеву. По ее словам, прошлые избирательные кампании убедили ее, что во время предвыборного периода лучше не выезжать за рубеж.