Ле Пен указала три возможных сценария развития конфликта на Украине
Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала три возможных варианта завершения украинского конфликта. Своим видением она поделилась на странице в социальной сети X.
По словам политика, первый и самый страшный сценарий — эскалация со стороны НАТО, которая может перерасти в третью мировую войну. Второй вариант — затягивание конфликта на долгие годы. И третий, наиболее разумный, — осознание всеми странами последствий и переход к урегулированию.
По словам госпожи Ле Пен, в случае избрания на президентский пост готова поговорить со всеми сторонами конфликта. Накануне она уже дала понять, что не собирается встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и продолжать финансовую помощь Киеву. По ее словам, прошлые избирательные кампании убедили ее, что во время предвыборного периода лучше не выезжать за рубеж.