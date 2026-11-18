МВД Франции: за время беспорядков в стране арестованы почти 8 тыс. человек
С 17 октября во Франции в связи с преступлениями, совершенными во время беспорядков в стране, тюремные сроки уже получили 466 человек. Всего за это время было арестовано 7184 человека, в том числе 2661 несовершеннолетний. Об этом объявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Он особо отметил, что подавляющее большинство арестов пришлось на их первый день.
По словам министра, в отношении 3053 человек заведены уголовные дела, в отношении еще 1217 человек применены иные меры наказания. В местах лишения свободы (тюрьмах и изоляторах временного задержания) продолжают находиться 356 человек.
Массовые беспорядки во Франции, часто перераставшие в насилие, начались в стране 17 октября этого года. Их участники протестовали против ухудшения уровня жизни и сокращения социальных расходов. 17 ноября, как уже сообщал “Ъ”, в стране прошли новые демонстрации, организованные по призыву профсоюзов. Участники протестов требовали повышения заработной платы и отказа от сокращений персонала, особенно в государственном секторе. К манифестациям присоединились ассоциации студентов и школьников, которые с конца сентября блокируют учебные заведения. В некоторых городах, в частности в Нанте, произошли столкновения с полицией.