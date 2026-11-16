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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ПроисшествияПроцессы

Жерар Депардье отказался от апелляции по делу о сексуальных домогательствах

Жерар Депардье отозвал свою апелляцию по делу о сексуальных домогательствах к двум женщинам на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление актера. Приговор был вынесен в мае 2025 года, он предусматривает 18 месяцев лишения свободы условно, штраф и внесение в официальный список лиц, совершивших сексуальные преступления.
Жерар Депардье

Жерар Депардье

Георгий Кардава / Коммерсантъ

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Господин Депардье заявил, что «правосудие высказалось» и он понимает и принимает приговор, и принес «глубокие и искренние извинения» тем, кто «мог пострадать». Также 77-летний актер отметил, что на съемочной площадке долгое время «прятался за провокациями и непристойностями» и что некоторые его действия не остались без последствий, «особенно с учетом влиятельности его фигуры». Также он сказал, что осознал, что «принадлежал к миру, который исчез».
Потерпевшие по делу, художница-декоратор фильма и ассистентка режиссера, полные имена которых не называются, назвали решение Жерара Депардье своей победой, отметив, что извинения должны были прозвучать раньше.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сексуальность актера подтверждена судом».

«Последний священный монстр кинематографа»

«Франция — тоскливое место» Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика
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«Франция — тоскливое место»
Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика

INA / Contributor / Getty Images

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь» В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать
2/192/19

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь»
В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать

AP

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж
3/193/19

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж

Luca Bruno / AP

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть» Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос
4/194/19

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»
Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос

Reuters

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге» В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда
5/195/19

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»
В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда

Luca Bruno / AP

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной» Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей
6/196/19

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»
Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей

Matthias Rietschel / Reuters

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)
7/197/19

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)

Christian Charisius / Reuters

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана
8/198/19

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана

Tomer Apelbaum / Reuters

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля
9/199/19

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля

Анастасия Иванова/Коммерсантъ-Киев / Коммерсантъ

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«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях» По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»
10/1910/19

«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»
По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»

Mario Anzuoni / Reuters

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона. На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино
11/1911/19

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона. На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино

Riccardo De Luca / AP

«Я не только актер, но и бизнесмен» Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу
12/1912/19

«Я не только актер, но и бизнесмен»
Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу

Петр Кассин / Коммерсантъ

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В декабре 2012 года Жерар Депардье переселился в Бельгию во избежание уплаты налога на роскошь, а спустя несколько дней объявил об отказе от французского гражданства. В письме премьер-министру Франции он пояснил, что «понятие “патриотизм“ устарело, и он считает себя гражданином мира, а не Франции». 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства
13/1913/19

В декабре 2012 года Жерар Депардье переселился в Бельгию во избежание уплаты налога на роскошь, а спустя несколько дней объявил об отказе от французского гражданства. В письме премьер-министру Франции он пояснил, что «понятие “патриотизм“ устарело, и он считает себя гражданином мира, а не Франции». 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства

Mikhail Klimentyev / RIA Novosti / Reuters

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы... Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно… Россия — страна великой демократии, это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком»
14/1914/19

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы... Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно… Россия — страна великой демократии, это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком»

Maxim Zmeyev / Reuters

«Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским» 21 февраля 2012 года Депардье официально получил регистрацию в городе Саранск. Вскоре получил звание почетного гражданина Чеченской республики из рук Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном
15/1915/19

«Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским»
21 февраля 2012 года Депардье официально получил регистрацию в городе Саранск. Вскоре получил звание почетного гражданина Чеченской республики из рук Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном

Andrei Stasevich / BelTA / AP

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие» В 2020 актер рассказывал, что Владимир Путин много учил его геополитике. По воспоминаниям Депардье, российский президент любит говорить об истории и религии. Актер отмечал, что «хорошо знает» Путина, и именно глава РФ помог ему понять сложную «русскую душу» На фото: c певицей Зарой на концерте в «Лужниках»
16/1916/19

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие»
В 2020 актер рассказывал, что Владимир Путин много учил его геополитике. По воспоминаниям Депардье, российский президент любит говорить об истории и религии. Актер отмечал, что «хорошо знает» Путина, и именно глава РФ помог ему понять сложную «русскую душу»
На фото: c певицей Зарой на концерте в «Лужниках»

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В декабре 2018 Депардье прописался в Новосибирске. Его бизнес-партнер Юлия Мосман пояснила, что команда актера запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с распространением и производством продуктов питания. Актер также владеет бельгийским и алжирским паспортами
17/1917/19

В декабре 2018 Депардье прописался в Новосибирске. Его бизнес-партнер Юлия Мосман пояснила, что команда актера запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с распространением и производством продуктов питания. Актер также владеет бельгийским и алжирским паспортами

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В июле 2015 года Депардье стал персоной нон грата на Украине. В том же году года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В апреле 2022 года Депардье осудил спецоперацию России на Украине, раскритиковал Владимира Путина за «безумные действия» и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта
18/1918/19

В июле 2015 года Депардье стал персоной нон грата на Украине. В том же году года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В апреле 2022 года Депардье осудил спецоперацию России на Украине, раскритиковал Владимира Путина за «безумные действия» и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта

Ammar Abd Rabbo / El Gouna Film Festival / AFP

Весной 2023 года 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. По их словам, в 2004–2022 годах актер совершал насилие на съемочных площадках и в общественных местах. Сам актер и его адвокаты это отрицают. В декабре 50 французских деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар подписали письмо в защиту Депардье. По словам авторов письма, Депардье — один из величайших актеров и «последний священный монстр кинематографа»
19/1919/19

Весной 2023 года 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. По их словам, в 2004–2022 годах актер совершал насилие на съемочных площадках и в общественных местах. Сам актер и его адвокаты это отрицают. В декабре 50 французских деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар подписали письмо в защиту Депардье. По словам авторов письма, Депардье — один из величайших актеров и «последний священный монстр кинематографа»

Tristar Media / Getty Images

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Франция
Европа

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор