Жерар Депардье отказался от апелляции по делу о сексуальных домогательствах
Жерар Депардье отозвал свою апелляцию по делу о сексуальных домогательствах к двум женщинам на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление актера. Приговор был вынесен в мае 2025 года, он предусматривает 18 месяцев лишения свободы условно, штраф и внесение в официальный список лиц, совершивших сексуальные преступления.
Господин Депардье заявил, что «правосудие высказалось» и он понимает и принимает приговор, и принес «глубокие и искренние извинения» тем, кто «мог пострадать». Также 77-летний актер отметил, что на съемочной площадке долгое время «прятался за провокациями и непристойностями» и что некоторые его действия не остались без последствий, «особенно с учетом влиятельности его фигуры». Также он сказал, что осознал, что «принадлежал к миру, который исчез».
Потерпевшие по делу, художница-декоратор фильма и ассистентка режиссера, полные имена которых не называются, назвали решение Жерара Депардье своей победой, отметив, что извинения должны были прозвучать раньше.