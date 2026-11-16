Жерар Депардье отказался от апелляции по делу о сексуальных домогательствах

Господин Депардье заявил, что «правосудие высказалось» и он понимает и принимает приговор, и принес «глубокие и искренние извинения» тем, кто «мог пострадать». Также 77-летний актер отметил, что на съемочной площадке долгое время «прятался за провокациями и непристойностями» и что некоторые его действия не остались без последствий, «особенно с учетом влиятельности его фигуры». Также он сказал, что осознал, что «принадлежал к миру, который исчез».