До поездки в Москву представителям Европы нужно согласовать позиции с Киевом и Вашингтоном, добавил он. «Нам нужно удостовериться в этом (в единстве позиций.— "Ъ"), поскольку по собственному опыту мы знаем, что не всегда настолько прочно, как хотелось бы», — сказал советник на брифинге.