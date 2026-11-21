Советник Макрона назвал условие поездки европейцев на переговоры в Россию
Предложение российских властей «формализовать» диалог с Европой по урегулированию конфликта на Украине — это позитивный сигнал, заявили в Елисейском дворце. Однако руководители европейских стран приедут на переговоры в Москву только в том случае, если им предоставят полноценную роль в этом процессе, добавили там.
«Наше требование заключается в том, чтобы начало или формализация этого диалога с российской стороны четко означали, что европейцы играют полноценную роль в переговорах и активно участвуют в следующем раунде дискуссий с Соединенными Штатами и Украиной»,— заявил журналистам советник президента Эмманюэля Макрона (цитата по Agence France-Presse).
До поездки в Москву представителям Европы нужно согласовать позиции с Киевом и Вашингтоном, добавил он. «Нам нужно удостовериться в этом (в единстве позиций.— "Ъ"), поскольку по собственному опыту мы знаем, что не всегда настолько прочно, как хотелось бы», — сказал советник на брифинге.
Так советник господина Макрона прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия пригласила европейских переговорщиков на встречу в Москву. Президент России говорил, что встреча в столице поможет определить позицию стран Европы, и после нее Москва решит, в каком формате нужно продолжать диалог по Украине.