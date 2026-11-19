Протесты от Парижа до Тираны
Франция
Первые акции прошли 21 сентября в лицее Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретее. Вскоре к ним присоединились учащиеся сотен лицеев по всей стране. Они были недовольны такими проблемами французского образования, как нехватка учителей, переполненные классы, плохое состояние учебных заведений.
Во многих случаях школьники блокировали доступ в учебные заведения. Вскоре начались поджоги мусорных баков, нападения на магазины, столкновения с полицией.
Профсоюзы учащихся, а также другие профсоюзы, поддержавшие их, призвали к массовой демонстрации 6 октября. В ней приняли участие школьники, учителя, профсоюзы, левые политики и даже участники протестов «желтых жилетов», пик активности которых пришелся на конец 2010-х. Помимо проблем системы образования митингующие также выступали против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо, полицейского насилия и проблем в работе государственных служб. Основная часть демонстрации прошла мирно, однако к вечеру начались погромы магазинов и столкновения с полицией.
Самые значительные разрушения произошли во время акций протеста 17 октября. По разным данным, в акциях участвовали от 500 тыс. до 800 тыс. человек. К вечеру во многих местах протесты переросли в беспорядки. В Париже и других городах разгромили и ограбили сотни магазинов, а в Лиможе подожгли здание мэрии XIX века. В тот день в Париже задержали рекордное число протестующих — более 850 человек.
26 октября французское правительство представило проект изменений системы образования. Он предусматривает отмену некоторых нововведений последних лет — прежде всего существенное изменение в работе онлайн-платформы для поступления в университеты Parcoursup, которая вызывала много критики. Другие меры предусматривают снижение числа учащихся в классах, ремонт школьных помещений и т. д.
Еще одной реакцией властей, скорее всего, станет ужесточение законодательства о протестах. Во Франции уже действуют правила, позволяющие штрафовать на сумму до €10 тыс. всех, кто участвует в протестах, приводящих к насилию и ущербу. Критики считают, что эта норма направлена на наказание в том числе тех протестующих, которые находятся далеко от места погромов и не собираются в них участвовать.
Пятая массовая демонстрация прошла в Париже и других городах 14 ноября. В этой акции, по данным Министерства внутренних дел, приняло участие существенно меньше людей — около 106 тыс. человек, из них 24 тыс.— в Париже. Столкновения с полицией и беспорядки также имели место, но в меньших масштабах.
На 21 ноября запланирована следующая массовая демонстрация.
Испания
Первая акция прошла 23 сентября. Ее спровоцировала новость о выселении 87-летней пенсионерки Марикармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, где она прожила более 70 лет. Выселение произошло после того, как владелец здания более чем в три раза поднял плату за жилье — с €500 до €1,65 тыс.— при пенсии госпожи Абаскаль около €1,35 тыс. В квартире выбили дверь и вынесли женщину из дома на носилках. 7 октября она умерла.
26 сентября акции под лозунгом «Ни одной Марикармен больше» прошли в 40 городах страны. Число участников марша в Мадриде оценивается по-разному: по данным правительства, на улицы вышло около 25 тыс. человек, по данным организаторов — 300 тыс. Участники протестовали против недоступности жилья, недостаточной защиты прав арендаторов и в целом роста стоимости жизни.
Акции протеста нередко сопровождались битьем витрин, поджогами и столкновениями с полицией.
Правительство внесло в парламент законопроекты о жилье, которые, по его замыслу, должны были смягчить жилищный кризис и улучшить условия для арендаторов. Меры были отвергнуты. После этого премьер-министр Педро Санчес назначил досрочные выборы в парламент на 29 ноября.
11 ноября прошла первая с 2012 года всеобщая забастовка, а также демонстрации в разных городах Испании. По оценке профсоюзов, участие в ней приняли около 4 млн человек. Собравшиеся протестовали против недоступности жилья и дороговизны жизни. В акциях протеста только в Мадриде и Барселоне приняли участие от 175 тыс. до 500 тыс. человек.
Германия
31 октября акции протеста прошли в разных городах страны. Организатор — интернет-объединение Gen Z regelt! («Зумеры решают!»). Участники выдвигали разные лозунги — от протеста против роста стоимости жизни и за доступность жилья до вопросов качества образования и изменения климата. Важной темой был протест против рассматриваемого правительством введения воинской повинности.
По данным местных властей, во всей Германии в протестах приняли участие десятки тысяч человек, организаторы заявили о 120 тыс. В большинстве случаев акции прошли мирно. Столкновения с полицией произошли только в Берлине и Франкфурте. Во Франкфурте протестующие поджигали баррикады, били витрины и выносили товары из магазинов.
Организаторы назначили следующую акцию протеста на 20 ноября.
Италия
16 и 17 октября массовые акции протеста прошли в разных городах Италии, включая Рим, Милан, Турин, Болонью, Геную. Как и во Франции, протесты сочетали требования, связанные с образованием, с более общими требованиями из-за роста стоимости жизни, повышения цен на топливо и т. д.
17 октября протесты во многих итальянских городах, прежде всего в Милане, переросли в столкновения с полицией. Некоторые протестующие строили баррикады, поджигали их, кидали камни и бутылки в полицию. Полиция применила слезоточивый газ и арестовала несколько десятков участников.
24 октября в итальянских городах прошли новые массовые акции протеста.
Итальянская ассоциация предпринимателей Unimpresa оценила ущерб от беспорядков в €14,1 млн.
Другие страны с теми же проблемами
Протесты с местной спецификой
Первые акции протеста прошли 23–24 октября. Поводом стала отмена сборов на общественные СМИ — Чешское телевидение и Чешское радио. Теперь они будут финансироваться из государственного бюджета. По мнению критиков, сокращение средств для общественных СМИ поставит под угрозу возможность поддерживать качественную журналистику, а новый формат финансирования поставит их в непосредственную зависимость от властей.
15 ноября в Праге прошла самая масштабная акция протеста — по данным организаторов, в ней приняли участие от 350 тыс. до 450 тыс. человек. По оценке СМИ, это крупнейшие протесты в Чехии со времен «бархатной революции» 1989 года.
Своя повестка у протестов в Албании. Они идут с начала года. Участники выступают против планов зятя президента США Джареда Кушнера построить в заповеднике на албанском побережье туристический комплекс.
13 октября в стране начались протесты студентов, выступающих против роста цен на обучение и других проблем в образовании. 17–18 октября студенческие выступления в Албании переросли в жесткие столкновения с полицией, поджоги правительственных зданий и погромы. Участники массовых выступлений, которые уже получили название «революция фламинго», требуют отставки премьера страны Эди Рамы.
24 октября в Тиране прошли новые акции протеста. Как сообщали местные СМИ, власти применили водометы, а протестующие забрасывали полицию камнями и бутылками.
В конце октября власти Албании ввели штрафы до €5,5 тыс. для всех участников протестов, которые в итоге перерастают в насилие. Критики указывают на то, что тем самым штрафы могут быть назначены и тем, кто протестует совершенно мирно.