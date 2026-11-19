Первые акции прошли 21 сентября в лицее Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретее. Вскоре к ним присоединились учащиеся сотен лицеев по всей стране. Они были недовольны такими проблемами французского образования, как нехватка учителей, переполненные классы, плохое состояние учебных заведений.

Во многих случаях школьники блокировали доступ в учебные заведения. Вскоре начались поджоги мусорных баков, нападения на магазины, столкновения с полицией.

Профсоюзы учащихся, а также другие профсоюзы, поддержавшие их, призвали к массовой демонстрации 6 октября. В ней приняли участие школьники, учителя, профсоюзы, левые политики и даже участники протестов «желтых жилетов», пик активности которых пришелся на конец 2010-х. Помимо проблем системы образования митингующие также выступали против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо, полицейского насилия и проблем в работе государственных служб. Основная часть демонстрации прошла мирно, однако к вечеру начались погромы магазинов и столкновения с полицией.