Поезд двигался со скоростью около 140 км/ч. Машинист заметил на пути металлический предмет и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Несколько вагонов сошли с рельсов. Прокуратура Руана не исключала, что посторонний предмет был намеренно помещен на пути. Французские власти не могли не вспомнить диверсии на железнодорожной инфраструктуре, в том числе происшествия накануне открытия Олимпийских игр в Париже летом 2024 года. Тогда повреждение оборудования на нескольких участках сети привело к масштабным перебоям в движении скоростных поездов.