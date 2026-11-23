Террористов переквалифицировали в воров
Поезд в Нормандии пустили под откос цыгане
Трех человек, подозреваемых в причастности к крушению поезда в Нормандии, задержала полиция. Следствие искало террористов, но нашло воров, пытавшихся украсть и сдать в металлолом запасные рельсы. «Русский след» в произошедшем очевиден, замечает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов,— в жизнь из литературы вернулись герои чеховского «Злоумышленника».
Более двух месяцев французская полиция расследовала обстоятельства крушения регионального поезда TER, следовавшего из Руана в Кан. Вечером 11 сентября состав сошел с рельсов в районе небольшого нормандского города Клеон. Из 186 пассажиров, находившихся в поезде, 44 человека получили ранения. Среди пострадавших была 18-летняя девушка, которую в тяжелом состоянии доставили вертолетом в университетскую больницу Руана. Врачам удалось спасти ей жизнь.
Поезд двигался со скоростью около 140 км/ч. Машинист заметил на пути металлический предмет и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Несколько вагонов сошли с рельсов. Прокуратура Руана не исключала, что посторонний предмет был намеренно помещен на пути. Французские власти не могли не вспомнить диверсии на железнодорожной инфраструктуре, в том числе происшествия накануне открытия Олимпийских игр в Париже летом 2024 года. Тогда повреждение оборудования на нескольких участках сети привело к масштабным перебоям в движении скоростных поездов.
В понедельник, 23 ноября, полиция Руана при поддержке спецназа задержала трех человек. Это 45-летний мужчина и двое его сыновей, проживающие неподалеку от места происшествия. Как деликатно пишут французские журналисты, ими оказались «представители сообщества французских граждан, ведущих кочевой образ жизни, так называемые gens du voyage». Их подозревают в попытке кражи, групповом преступлении и «причинении телесных повреждений по неосторожности».
Как выяснилось, в тот день, выйдя на работу, отец с сыновьями пытались похитить запасные рельсы, расположенные возле путей. Но увидев приближающийся поезд, они сбежали, бросив рельс на путях, и даже не попытались предупредить машиниста об опасности.
Судьбу задержанных решит суд. История эта прибавится к множащимся в последнее время случаям хищения металла, медных кабелей и железнодорожного оборудования, на кражах которого традиционно специализируются многие «представители сообщества французских граждан, ведущих кочевой образ жизни».
Чеховский крестьянин Денис Григорьев из хрестоматийного «Злоумышленника» отвинчивал гайки, которыми скреплены железнодорожные рельсы. Он, как и вся деревня, использовал их для изготовления рыболовных грузил и совершенно не понимал, каким чудесным образом его поступок может привести к крушению поезда. Едва ли сознание современных злоумышленников было таким же девственно чистым, но злой умысел, тем более теракт, вменить им в вину едва ли удастся.