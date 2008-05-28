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16:33
СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции 27 июля
15:24
НСПК не будет переносить обработку платежей Apple Pay и Samsung Pay в Россию
14:21
Автор законопроекта об ограничении доли иностранного капитала в IT-гигантах готов его доработать
10:10
«Левада-центр»: 38% не хотят видеть Путина президентом после 2024 года, а 54% — хотят
16:57
Украинский суд арестовал российский танкер Neyma
16:46
Еще один арестованный сотрудник ФСБ признал вину в разбое
16:40
В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы
16:27
Медведев утвердил новые правила расчета прожиточного минимума пенсионера
16:18
Задержанного на выходе из мэрии Москвы лидера либертарианцев доставили в ОВД
16:05
ООН осудила полицию за применение чрезмерной силы на московской акции 27 июля
16:00
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15:53
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15:35
Астраханца осудили на девять лет колонии за попытку подорвать военных
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(обновлено: 30.07.2019)
Велоспорт. Tour de France
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