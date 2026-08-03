Организаторов Tour de France попросили проверить бюстгальтеры велогонщиц

Ряд велокоманд просит организаторов женской гонки Tour de France установить правило, ограничивающее использование специальных подкладок в бюстгальтерах для создания аэродинамического преимущества. Об этом сообщает портал Wieler Flits.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

По данным исследования бельгийского ученого, нагрудные подкладки снижают сопротивление воздуха, благодаря чему создается преимущество в 0,78 секунды на каждый километр дистанции. Данное ухищрение является нарушением регламента Международного союза велосипедистов (UCI), однако правило о запрете подобного изменения одежды практически не соблюдается.

4 августа на женском Tour de France состоится раздельная гонка на дистанции 21 км. Несколько команд выступили с предложением провести проверку бюстгальтеров участниц после финиша: в закрытой палатке женщины члены-жюри должны осмотреть велогонщиц на наличие подкладок.

Арнольд Кабанов