Заключительная часть маршрута «Тур де Франс» впервые пройдет через Монмартр

Заключительный этап велосипедной гонки «Тур де Франс» впервые в истории пройдет через холм Монмартр в 18-м округе Парижа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vadim Ghirda / AP Фото: Vadim Ghirda / AP

«Тур де Франс» — самая известная и престижная велогонка, проводимая уже более 100 лет во Франции и близлежащем зарубежье. Гонка состоит из 21 этапа, каждый из которых длится один день. Протяженность маршрута — от 3 тыс. до 4 тыс. км.

Гонщики трижды поднимутся на холм Монмартр по улице Лепик и проедут у подножия базилики Сакре-Кер, после чего финишируют на Елисейских полях, которые с 1975 года являются финальной точкой маршрута. Однако в прошлом году гонка завершилась в Ницце из-за подготовки столицы к Олимпиаде.

Сообщается, что организаторы «Тур де Франс» вдохновились успехом мужской шоссейной гонки на Олимпийских играх, которая собрала более 500 тыс. зрителей. Изначально префектура парижской полиции отклонила этот проект, опасаясь наплыва большого количества зрителей. Однако позже идея получила поддержку мэрии Парижа и президента Франции Эмманюэля Макрона.

В этом году «Тур де Франс» стартует 5 июля в Лилле и завершится 27 июля. 14 и 21 июля — дни отдыха.

Таисия Орлова