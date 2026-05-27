Предприниматель Олег Сиенко избран на пост главы Федерации велоспорта России

Олег Сиенко избран на пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Об этом сообщает ТАСС.

Отчетно-выборная конференция ФВСР прошла в Москве. Олег Сиенко был единственным кандидатом. О его выдвижении на этот пост сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. ТАСС отмечает, что первым вице-президентом федерации стал Вячеслав Екимов.

С ноября 2024 года ФВСР руководил Юрий Кучерявый. О его отставке стало известно в апреле. До отчетно-выборной конференции обязанности главы организации исполнял Павел Костюков.

С 2009 по 2017 год Олег Сиенко занимал должность генерального директора «Уралвагонзавода». С 2018 года он является первым вице-президентом «Русской медной компании». Господин Сиенко возглавлял ФВСР с 2008 по 2010 год.

