Предприниматель Сиенко выдвинут на пост президента Федерации велоспорта России

Олег Сиенко выдвинут на пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Минспорт РФ поддержал его кандидатуру, сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Сиенко

«Мы встречались с Олегом Викторовичем, обсуждали развитие велоспорта в нашей стране. Он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы возглавить федерацию и улучшить результаты работы»,— написал господин Дегтярев. С 2009 по 2017 год Олег Сиенко занимал должность генерального директора «Уралвагонзавода». С 2018 года он является вице-президентом «Русской медной компании».

Олег Сиенко возглавлял ФВСР с 2008 по 2010 год. Михаил Дегтярев подчеркнул, что предприниматель «искренне любит велоспорт, имеет звание мастера спорта международного класса», а также «хорошо знает специфику вида спорта и организации, на пост руководителя которой баллотируется».

20 апреля Юрий Кучерявый подал в отставку с должности президента ФВСР. До внеочередной выборной конференции обязанности главы федерации будет исполнять генеральный директор Павел Костюков.

Таисия Орлова