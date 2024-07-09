Царь с горы

Первая неделя главной шоссейной велогонки Tour de France подтвердила предположения насчет великолепной формы ее фаворита Тадея Погачара. Словенец показал мощь в горах, неплохо проехал разделку и на день отдыха отправился обладателем желтой лидерской майки, опережая более чем на минуту своего основного конкурента — датчанина Йонаса Вингегора.

На долгой дистанции Tour de France случается всякое. И бывает, что решающие для борьбы за первенство в генеральной классификации события приходятся на концовку многодневки. Но после первых девяти этапов Tour нынешнего наиболее вероятным кажется все-таки сценарий с уверенной победой гонщика, который считался его фаворитом, пусть с маленькими оговорками. То есть были те, кому казался слишком авантюрным план словенца Тадея Погачара из команды UAE Team Emirates сделать беспрецедентный для этого столетия «дубль», выиграв одну за другой две самые престижные многодневки: сначала, в мае,— Giro d’Italia, затем, в июне,— Tour De France. Все-таки энергии он требует много. Но пока ее вроде бы вполне хватает.

В этом году маршрут французской гонки скроен довольно особенным образом. В нем практически отсутствовала традиционная «разгонная» — на равнине, под спринтеров — часть. На самом деле почти сразу после старта во Флоренции гонщики отправились в Альпы. А четвертый этап был уже из разряда очень-очень сложных, с восхождением на знаменитый перевал Галибье, на высоту более 2,6 тыс. м над уровнем моря, в зону разреженного воздуха, с крутыми подъемами и спусками. Собственно, он и показал, насколько агрессивно настроен Погачар. Словенец, несмотря на то что впереди была еще куча возможностей создать отрыв, решил атаковать именно там. И на последних километрах внешне довольно легко ушел от преследователей, в том числе от преследователя, к которому было приковано особое внимание.

Тадей Погачар выиграл Tour de France в 2020 и 2021 годах. Но, уже приобретя статус короля велоспорта, у которого, казалось, еще долго не найдется соперников, вдруг утратил его. На следующих двух многодневках его побил датчанин Йонас Вингегор из Visma-Lease a Bike. Участие Вингегора в этом Tour было под сомнением из-за апрельского несчастья — он упал во время гонки, сломал ключицу и ребра и перенес операцию. И вопрос, в какой он на самом деле форме, остается актуальным. Точно — не в такой уж плохой, раз пытается держаться рядом с Погачаром и чаще всего держится. Но, похоже, все-таки не настолько хорошей, чтобы сражаться с ним на равных, особенно судя по тому резвому альпийскому побегу словенца.

Еще одним важным успехом Тадея Погачара стала гонка с раздельным стартом, тоже важнейший на любой многодневке жанр. Под нее был отдан седьмой этап. Погачар не выиграл, но пропустил вперед только едва ли не лучшего специалиста по «разделкам» в мире бельгийца Ремко Эвенепула из Soudal Quick-Step. И отставание словенца от него оказалось относительно небольшим — всего-то 12 секунд. При этом Вингегор проиграл Эвенепулу почти 40 секунд.

В итоге к понедельнику, дню отдыха, Тадей Погачар сумел создать себе уже достаточно солидный запас прочности. Ремко Эвенепула в генеральной классификации он опережает на полминуты с гаком. Это много, учитывая, что гор на маршруте еще хватает, а бельгиец в них чувствует себя не так уж комфортно. Йонас Вингегор располагается на третьей позиции. А отделяет его от Погачара 1 минута и 15 секунд.

Алексей Доспехов