Высокие идеалы педализма

Ряд сильнейших велокоманд мира рассматривают возможность отказа от участия в соревнованиях, на которые будет допущена израильская «конюшня» Israel-Premier Tech (IPT). Как сообщает The Guardian, соперники израильской команды недовольны тем, что последняя отказалась сняться с завершившейся на прошлой неделе престижной многодневки Vuelta, омраченной многочисленными антиизраильскими протестами со стороны зрителей. Последний этап и церемонию награждения пропалестинские демонстранты вообще сорвали.

Фото: Miguel Oses / AP Vuelta-2025 по ходу всех трех недель, что шла гонка, сталкивалась с трудностями, создаваемыми антиизраильскими протестами

Руководство ряда ведущих велокоманд мира готовится к тому, чтобы бойкотировать соревнования, в которых участвует израильская «конюшня» Israel-Premier Tech. По утверждению The Guardian, ссылающейся на свои источники, в пелотоне крайне недовольны позицией, которую заняло руководство Israel-Premier Tech по ходу завершившейся в минувшее воскресенье престижной испанской многодневки Vuelta. Коллеги-соперники ставят в вину израильской конюшне пренебрежение общими интересами. Недовольство вызывает и позиция Международного союза велосипедистов (UCI). Команды полагают, что его боссы уклоняются от нужных решений ради коммерческих интересов.

Напомним, что Vuelta-2025 по ходу всех трех недель, что шла гонка, сталкивалась с трудностями, создаваемыми антиизраильскими протестами. Противники политики Израиля в отношении Палестины не раз и не два вставали на пути спортсменов. Организаторам в итоге приходилось менять маршруты этапов и сокращать некоторые из них. Но и это не помогло. Несколько раз из-за выбегающих на трассу демонстрантов случались завалы. Двум гонщикам, пострадавшим после спровоцированных падений, пришлось досрочно завершить соревнования.

Ну а последний этап многодневки и вовсе отменили, поскольку 14 сентября более 100 тыс. протестующих, вышедших на демонстрацию в поддержку Палестины в Мадриде, просто заняли часть трассы.

В итоге не было даже должной церемонии награждения победителей. Занявшие первые три места Йонас Вингегор, Жуан Алмейда и Том Пидкок получили награды на парковке отеля. Подиум при этом был сооружен из ящиков из-под напитков. Совсем не то, на что рассчитывали спортсмены и их спонсоры. «Печально, что у нас просто украли этот момент,— отметил Вингегор.— Я чрезвычайно недоволен. Да, все имеют право на протест, но не такими методами».

Непосредственный организатор Vuelta, компания Amaury Sport Organisation обращалась к руководству IPT с просьбой сняться с гонки, чтобы остановить протесты. Однако владелец команды Сильвен Адамс ответил отказом. «Они просили нас сняться, но мы не капитулируем перед террористами. Я сказал им, что они не правы и что у нас есть право остаться»,— заявил господин Адамс.

Сильвен Адамс также отметил, что его позицию поддержал и UCI, не говоря уже о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Вообще, эта история вызвала перепалку между властями Испании и Израиля. В ответ на заявление испанского премьера Педро Санчеса, отреагировавшего на мадридскую демонстрацию словами: «Наше уважение и признание спортсменам, наше восхищение испанскому народу, который протестует по справедливым причинам, таким как Палестина», министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил испанского политика в подстрекательстве толпы и назвал его и его правительство «позором Испании». На господина Санчеса впечатления это не произвело. Он вновь поднял вопрос о полном отстранении израильских спортсменов от международных соревнований, повторив выдвинутый им еще в начале сентября тезис о том, что Запад использует двойные стандарты при подходе к событиям на Украине и в Палестине.

В этой истории, однако, точку ставить рано. Как отметил польский велогонщик Михал Квятковский, случившееся по ходу Vuelta ясно показало, что «отныне велогонки могут быть эффективно использованы для протестов». «Если UCI и другие руководящие структуры не смогут принять правильных решений, то дальше будет только хуже»,— отметил он. С ним трудно не согласиться. Настроенных пропалестински людей по миру хватает, равно как хватает и шоссейных велогонок, являющихся, в отличие от соревнований, проходящих на стадионах, очень удобной целью для протестующих. При этом с трудом верится в то, что IPT добровольно откажется от участия в гонках. А значит, у других команд может не остаться иного способа нормализовать ситуацию, кроме как надавить на тот же UCI через бойкот соревнований.

Александр Петров