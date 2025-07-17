19-летний велогонщик погиб во время соревнований в Италии

Итальянец Самуэле Привитера скончался в 19-летнем возрасте после падения на первом этапе Giro della Valle d'Aosta — многодневной велогонки среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Велогонщик представлял американскую команду Hagens Berman Jayco. После падения Привитере была оказана первая медицинская помощь. Он был доставлен в больницу, где позже скончался. В релизе сказано, что «обстоятельства аварии до сих пор не определены, их выясняют органы общественной безопасности».

Оргкомитет турнира отменил второй этап велогонки. Третий этап начнется 18 июля. Перед стартом будет проведена минута молчания в память о погибшем. Также организаторы предоставили командам право самостоятельно решать, продолжать ли гонку начиная с третьего этапа.

Таисия Орлова