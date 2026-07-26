Тадей Погачар пошел на опережение

Выступлением на нынешнем Tour de France словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates закрепил за собой статус лучшего велосипедиста-шоссейника нынешнего века и замахнулся на статус лучшего велосипедиста-шоссейника всех времен. Для Погачара, несмотря на то что ему всего 27 лет, эта победа в главной многодневной гонке стала уже пятой в карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тадей Погачар

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Тадей Погачар

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Догадаться, какие фамилии из прошлого, давнего и очень давнего, будут чаще всего звучать после финишировавшего в Париже заключительного этапа Tour de France, мог любой, кто знаком с его историей. Ну да, естественно, фамилии четырех легенд, которые для поклонников велоспорта — как Пеле или Диего Марадона для поклонников футбола. Иконы. Боги.

Им, французам Жаку Анкетилю и Бернару Ино, бельгийцу Эдди Мерксу, испанцу Мигелю Индурайну, удалось выиграть главную многодневку, это чудовищное с точки зрения выпадающих на долю участников тягот испытание пять раз. До воскресенья они, великолепная четверка, являлись совладельцами рекорда. То есть был, конечно, еще американец Лэнс Армстронг, героев 1960-х (Анкетиль), 1970-х (Меркс), 1980-х (Ино) и 1990-х (Индурайн) переплюнувший уже в этом веке, в нулевые, но всех семи побед его лишили из-за грандиозного допингового скандала. И вот теперь четверка превратилась в пятерку.

В список величайших среди великих вошел гонщик, в котором особенное в велогонках явление разглядели, когда он был еще совсем молод. Первый Tour de France Тадей Погачар выиграл еще шесть лет назад.

У него бывали неудачи (в 2022 и 2023 годах Погачара обходил датчанин Йонас Вингегор), но в целом Погачар постоянно подтверждал и укреплял репутацию гонщика с уникальным даром. Хорош везде — в разделках, на равнине, а в горах, которые во французской многодневке, как правило, все решают,— настоящий монстр.

По сути, этот Tour de France просто доказал, что, если Погачар в оптимальной форме, конкурентов у него нет.

Его отрыв от второго призера генеральной классификации — голландца Ремо Эвенепула, между прочим двукратного олимпийского чемпиона, тоже спортсмена, про возможности которого говорят как про экстраординарные, составил почти шесть с половиной минут. Это — колоссальная разница.

А за три недели, что длился Tour, не было момента, заставившего хотя бы чуть-чуть засомневаться в доминировании словенца. Начал спокойно, понимая, что равнинные разборки, не разбивающие пелотон, не имеют принципиального значения, а когда пошли этапы горные, добавил и с шестого желтую лидерскую майку никому не отдавал.

Скучный сценарий, который Погачар украсил невероятным пятничным этапом с восхождением на Альп-д’Юэз в качестве десертной, финальной части. Его нередко включают в маршрут многодневки, и это такой классический аттракцион. Фанаты велоспорта знают, что он собой представляет: 13,8 км довольно крутого подъема без возможности передохнуть, 21 вираж обвивающей гору дороги-серпантина. Время на нем, этом подъеме, профильные ресурсы фиксируют отдельно.

До сих пор быстрейшим восхождением было то, что совершил в 1997 году итальянец Марко Пантани. Он потратил на него меньше 37 минут.

Всем казалось, что это вечное достижение. Дело в том, что мало кому удавалось даже приблизиться к нему. Погачар улучшил время Пантани на минуту с лишним.

Понятно, чего будут от него ждать на Tour de France 2027 года. Всем тем, кто вместе с Погачаром владеет рекордом по числу побед в многодневке, на момент пятой было либо под 30, либо немножко за 30. Дальше, как это обычно бывает в велоспорте, наступала пора постепенного или резкого карьерного заката. Погачару всего 27. Если он через год не станет единоличным рекордсменом, этому удивятся сильнее, чем резвости, с которой он взобрался на Альп-д’Юэз.

Алексей Доспехов