Суд в Приморье оставил под арестом французского велосипедиста

Приморский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу французского велосипедиста Софиана Сехили, арестованного в Приморье за незаконное пересечение границы. Француз остается под стражей, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края. На постановление суда подана апелляционная жалоба.

Софиан Сехили был задержан в сентябре во Владивостоке. Велосипедист хотел установить мировой рекорд, проехав на велосипеде маршрут Лиссабон — Владивосток протяженностью более 16 тыс. км через 17 стран. По данным защиты, у француза была электронная виза, и на момент въезда в Россию ограничений не было.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 322 УК. Указанная статья предусматривает штраф до 200 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.