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Коммерсантъ FM
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Тадей Погачар ждет Пиреней

Перед финишным отрезком Tour De France фаворит проигрывает Йонасу Вингегору почти две с половиной минуты

Перед финишным отрезком Tour de France в главной велогонке возникла любопытная интрига. Выглядевший ее безусловным фаворитом, успевший на «разгонной» части многодневки создать запас прочности словенец Тадей Погачар после неудачного выступления в Альпах отстает от датчанина Йонаса Вингегора почти на две с половиной минуты. Между тем шансы отыграть отставание у Погачара не потеряны, ведь впереди еще есть сложные горные этапы и «разделка», а Вингегор лишился основных помощников, пострадавших из-за падений, и сам получил травмы.

За шесть туров до окончания Tour De France фавориту многодневки Тадею Погачару (справа) требуется отыграть у лидера Йонаса Вингегора (слева) солидные 2 минуты 22 секунды

За шесть туров до окончания Tour De France фавориту многодневки Тадею Погачару (справа) требуется отыграть у лидера Йонаса Вингегора (слева) солидные 2 минуты 22 секунды

Фото: Christian Hartmann / Reuters

За шесть туров до окончания Tour De France фавориту многодневки Тадею Погачару (справа) требуется отыграть у лидера Йонаса Вингегора (слева) солидные 2 минуты 22 секунды

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В понедельник, в день отдыха, все эксперты, кто освещает Tour de France, конечно, заново переваривали драматичные события, случившиеся по ходу предшествовавшей ему второй недели культовой многодневки. Вспоминали жару, растапливавшую — в буквальном смысле слова — раскалявшийся до 60 градусов асфальт, мучения многих, казалось, опытных, прошедших огонь и воду спортсменов, демонстрации защитников окружающей среды, которые перекрыли трассу на двух этапах и едва не спровоцировали ЧП. Ну и, разумеется, крах Тадея Погачара.

На позапрошлой неделе в 22-летнем словенце из команды UAE Team Emirates трудно было не разглядеть без пяти минут трехкратного победителя Tour de France. В послужном списке — триумфы в 2020 и 2021 годах, форма вроде бы великолепная. По крайней мере на «разгонной», «плоской» части Tour он выглядел отлично — бодрым, агрессивным — и успел даже создать кое-какой запас прочности. А впереди были горы — территория, на которой Погачар чувствует себя еще увереннее, чем на равнине. И невозможно было представить, что он «капнет».

А Тадей Погачар «капнул». В концовке 11-го этапа — сложного, с финишем в подъем — он не среагировал на рывок своего основного конкурента Йонаса Вингегора из группы Jumbo-Visma, хотя вообще-то это от Погачара ждали смелого и убийственного рывка.

«Просел» словенец серьезно — так, что не просто позволил датчанину, который год назад был вторым в генеральной классификации, отъесть 40 секунд отставания, но и умчаться вперед на 2.22.

И это преимущество Вингегор обеспечил себе на отрезке менее чем в 5 км!

Такую осечку можно было бы списать на разовый спад. Неудачные дни во время Tour de France бывают у каждого велосипедиста. Проблема в том, что после нее у Погачара была куча шансов реабилитироваться в Альпах — рельеф благоволил ему. Но он совершенно не походил на гонщика, который совсем недавно говорил, что собирается дергать пелотон при любом удачном случае. Никаких серьезных атак в исполнении Погачара не состоялось, а его выступление навевало сравнения с французским асфальтом — он словно тоже слегка подплавился, размяк. Зато выступление Вингегора навевало сравнения с выступлениями словенца на предыдущих Tour de France — такое же убедительное, оставляющее ощущение почти что полного контроля.

При этом без колебаний прогнозировать итоговый успех Йонаса Вингегора, видимо, еще слишком рано, хотя без малого две с половиной минуты — это отрыв солидный. Мешает пара нюансов.

Первый — это тот факт, что у Тадея Погачара, если он, разумеется, сумеет «перезагрузиться», возможности отыграться еще будут. Впереди у участников Tour de France два подряд зубодробительных этапа в Пиренеях, а в субботу, в предпоследний день,— 40-километровая «разделка». А «разделки» — это такой жанр, в котором Погачар знает толк.

Как Тадей Погачар и Йонас Вингегор выступили на прошлогодней Tour de France

Второй нюанс связан с приключениями команды Йонаса Вингегора. Из-за травм, пережитых при падениях, Tour de France покинули сразу два партнера датчанина — голландец Стевен Крёйсвейк и словенец Примож Роглич. И это серьезные потери. Дело в том, что Крёйсвейк и Роглич были едва ли не основными помощниками Вингегора. В горах в их отсутствие датскому велосипедисту будет непросто. Да и сам он как раз перед днем отдыха грохнулся с велосипеда на горячий асфальт. Пелотон Вингегор кое-как догнал, но, кажется, без повреждений, пусть легких, тут не обошлось.

Алексей Доспехов

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