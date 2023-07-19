Разделка разделила лидеров

Датчанин Йонас Вингегор, кажется, нанес своему конкуренту в борьбе за победу в Tour de France — словенцу Тадею Погачару — нокаутирующий удар на 16-м этапе самой престижной шоссейной многодневки. Он не просто выиграл единственную в расписании Tour гонку с раздельным стартом, а выиграл ее, умудрившись опередить находившегося в генеральной классификации почти вровень с ним Погачара, которому не помог трюк с заменой велосипеда, на полторы минуты с лишним. Отрыв Вингегора теперь настолько велик, что отыграть его можно лишь с помощью волшебного стечения обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография После блестящей победы в разделке лидер Tour De France Йонас Вингегор (на фото) стал практически недосягаемым для своего ближайшего преследователя Тадея Погачара Фото: Reuters / Stephane Mahe Фото: AP / Thibault Camus Фото: Reuters / Stephane Mahe Следующая фотография 1 / 3 После блестящей победы в разделке лидер Tour De France Йонас Вингегор (на фото) стал практически недосягаемым для своего ближайшего преследователя Тадея Погачара Фото: Reuters / Stephane Mahe Фото: AP / Thibault Camus Фото: Reuters / Stephane Mahe

Все крупные медиаресурсы, уделяющие повышенное внимание величайшей среди шоссейных гонок,— L`Equipe, BBC, The Guardian,— тянуло, описывая исход вторничной разделки, снабдить его каким-нибудь звучным определением — «сенсационный», «шокирующий». И неважно, что формально ничего особенно сенсационного в том, что первое место достается одному явному фавориту Tour de France, а второе — другому явному фавориту, вроде бы нет. Но чувства тех, кому приходили в голову именно такие слова, можно понять.

Эта гонка с раздельным стартом на 22,4 км между Пасси и Комблу, жанр, всегда имеющий в многодневной гонке статус особенный, часто определяющий, решающий, была, конечно, сенсацией. В том смысле, что никто не догадывался, каким может оказаться расклад в борьбе между фаворитами, которая до сих пор ведь была, как и предсказывалось, абсолютно равной. Они дрались чуть ли не на каждом из полутора десятков предыдущих этапов с переменным успехом, и к разделке отрыв Йонаса Вингегора из Jumbo-Visma, прошлогоднего чемпиона Tour, от Тадея Погачара из UAE Team Emirates, чемпиона 2020 и 2021 годов, составлял практически эфемерные десять секунд. А пытаясь угадать, что произойдет на маршруте от Пасси до Комблу, все, разумеется, вспоминали, что Погачар, когда это ему очень нужно, всегда безумно силен в этой специфической дисциплине. Иногда кажется, что, видя перед собой цель, он может в разделке свернуть горы и покруче Альп, куда занесло его очередную разборку с Вингегором.

И ведь не сказать что у Тадея Погачара на разделку выпал плохой день. Ну как он мог быть плохим, если он, например, уверенно, с запасом опередил целую кучу замечательных специалистов по таким гонкам, таких как занявший третье место бельгиец Ваут ван Арт, а испанца Карлоса Родригеса, демонстрировавшего блестящую форму и свежесть в горах, очень быстро, словно не напрягаясь, нагнал, хотя тот отправился на дистанцию в двух минутах впереди. Нет, Погачар был самим собой, шикарным гонщиком, способным на подвиги. Только вот Йонас Вингегор в этот день находился в каком-то ином, даже по сравнению с ним, измерении.

Тот факт, что на первых десяти километрах он выиграл у словенца аж полминуты, те, кто переживал за Погачара, еще могли списать на разницу в расчетах: а что если датский велосипедист переоценил возможности и чересчур резво начал? Но километры таяли, а ситуация оставалась прежней. Отставание Погачара росло и росло, зашкалив за минуту. Он сражался не с ровней себе, а с кем-то на порядок сильнее и выносливее.

За шесть с небольшим километров до финиша Тадей Погачар решил применить последний остававшийся в рукаве трюк, который на самом деле не является новостью для тех, кто постоянно смотрит Tour. Речь об опции в виде замены велосипеда. Гонщики иногда пересаживаются с машин, созданных специально под разделки, с улучшенной аэродинамикой, под низкую посадку, на более привычные, те, на которых они едут на других этапах. Эти велосипеды легче на пару килограммов, и, как правило, если впереди затяжной подъем, штурмовать его на них удобнее.

Но Тадею Погачару трюк не помог. К финишу Йонас Вингегор умчался от него на 1 минуту и 38 секунд, а его превосходство в генеральной классификации теперь настолько велико, что его тянет охарактеризовать как железобетонное: такое не отыгрывается, если в дело не вмешиваются исключительно скверные для обладателя желтой лидерской майки обстоятельства. Интрига, собственно, еще еле теплится только потому, что впереди у участников Tour пять этапов и среди них есть горные — тяжелые, с шансом на атаку. Такие, как тот, что состоится в среду в Альпах — от Сен-Жерве-ле-Бена до Куршевеля.

Алексей Доспехов